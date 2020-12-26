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МИД России иронично отреагировал на новогоднюю мечту посла США

26 декабря 2020, 18:30  •  255 • Политика
Alexei Nikolsky/Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Ведомство готово подарить американскому коллеге самый заветный подарок
Министерство иностранных дел России решило ответить на рождественское обращение посла Соединенных Штатов в России Джона Салливана, которое последний адресовал Санта Клаусу. Ранее представитель дипмиссии США опубликовал на своей странице в социальных сетях письмо с просьбой подарить подарки на Рождество.
Российское внешнеполитическое ведомство отреагировало на пожелания Салливана, попросившего себе на праздник вакцину против COVID-19, обувь для бега и хоккейную клюшку.
В МИД решили подарить послу лекарственный препарат, а также посоветовали остановить выбор на тех клюшках, которые использует для игры в хоккей президент РФ Владимир Путин.
Ведомство также прокомментировало просьбу Салливана, касающуюся спортивной обуви. Дипломаты порекомендовали представителю американской дипломатической миссии обратиться за советом к телеведущей и продюсеру спортивного телеканала "Матч ТВ" Тине Канделаки, которая регулярно занимается спортом и делится результатами с поклонниками в соцсетях.
Dear Ambassador,

Did Santa fulfill your dream about vaccination? If not, our Grandfather Frost has a present (or three) for you:

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