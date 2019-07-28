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МИД России добился освобождения траулера "Сянхайлинь-8", задержанного Северной Кореей
28 июля 2019, 09:09 • 106 • Политика
Российский траулер "Сянхайлинь-8", задержанный властями КНДР, отпущен на свободу и уже вышел из северокорейского порта Вонсан в сторону южнокорейского порта. Как сообщила пресс-служба посольства РФ в КНДР в Twitter, этого удалось добиться благодаря "слаженной работе МИД".
По данным дипломатов, в 16:00 по местному времени чиновники Северной Кореи сообщили капитану корабля о его освобождении. В 19:30 траулер отчалил из порта Вонсан и взял курс на южнокорейский порт Сокчо, где будут высажены два члена экипажа, граждане Южной Кореи.
Напомним, 17 июля пограничная служба КНДР задержала в Японском море рыболовный траулер "Сянхайлинь-8". На борту судна было двое южнокорейских и 15 российских моряков. После этого судно было под конвоем доставлено в порт Вонсан.
Северная Корея объяснила задержание траулера тем, что он нарушил границу страны. В посольстве КНДР в Москве заявили, что капитан "Сянхайлинь-8" якобы признал нарушение своим судном госграницы Северной Кореи.
Захваченные моряки подверглись содержанию в душных каютах, обыскам и допросам. В связи с задержанием российского корабля северокорейский дипломат был вызван в МИД России, где с ним провели разъяснительную работу.
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