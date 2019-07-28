Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Танцующий на капоте Мерседеса Порошенко
Взрывпакеты, куски асфальта и бутылки: Митинг в Москве наглядно доказал "ми...
Путин воздал почести экипажу погибшей советской подлодки
Молдова по примеру Беларуси будет тоже бороться с нацизмом
Главная / Политика

МИД России добился освобождения траулера "Сянхайлинь-8", задержанного Северной Кореей

28 июля 2019, 09:09  •  106 • Политика
Российский траулер "Сянхайлинь-8", задержанный властями КНДР, отпущен на свободу и уже вышел из северокорейского порта Вонсан в сторону южнокорейского порта. Как сообщила пресс-служба посольства РФ в КНДР в Twitter, этого удалось добиться благодаря "слаженной работе МИД".
По данным дипломатов, в 16:00 по местному времени чиновники Северной Кореи сообщили капитану корабля о его освобождении. В 19:30 траулер отчалил из порта Вонсан и взял курс на южнокорейский порт Сокчо, где будут высажены два члена экипажа, граждане Южной Кореи.
Напомним, 17 июля пограничная служба КНДР задержала в Японском море рыболовный траулер "Сянхайлинь-8". На борту судна было двое южнокорейских и 15 российских моряков. После этого судно было под конвоем доставлено в порт Вонсан.
Северная Корея объяснила задержание траулера тем, что он нарушил границу страны. В посольстве КНДР в Москве заявили, что капитан "Сянхайлинь-8" якобы признал нарушение своим судном госграницы Северной Кореи.
Захваченные моряки подверглись содержанию в душных каютах, обыскам и допросам. В связи с задержанием российского корабля северокорейский дипломат был вызван в МИД России, где с ним провели разъяснительную работу.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



106
Источник
Похожие новости
28 июля 2019, 05:54
В ФБР не рискнули оспорить разоблачение по черным ящикам МН17: "Комментариев нет"
28 июля 2019, 09:09
"Длинноволосых" борцов за свободу не дали заменить на "мужиков в телогрейках": Журналисты об итогах "мирного митинга" в Москве
27 июля 2019, 16:54
Пять чудотворных икон и сотни тысяч верующих: Разделенная Русь празднует День своего Крещения
27 июля 2019, 11:39
В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию
28 июля 2019, 05:54
Путин подписал закон о наказании для не пропустивших «скорую» водителей
27 июля 2019, 20:09
В Госдуме призвали Киев снять «глупую железнодорожную блокаду» Крыма
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 июля 2019, 05:09
Скандал в Молдове: Украина продавала ИГИЛ* молдавские ракеты
27 июля 2019, 07:09
Понимающая Москва. Отойти от Киева на безопасное расстояние
23 июля 2019, 05:39
"Американцам уже не смешно": Кедми – о том, почему Россия стала "угрозой" для существования США
21 июля 2019, 14:39
Паника на Украине: в Киеве ждут удара российских войск
22 июля 2019, 01:54
Зеленский победил: что России нужно понять по итогам выборов в украинскую Раду
23 июля 2019, 05:39
"Это будет опасным для Европы": Результаты выборов в Верховную раду испугали немецкие СМИ
25 июля 2019, 12:39
В Крыму запустили официальный автобусный маршрут к границе с Украиной
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.