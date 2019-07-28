МИД России добился освобождения траулера "Сянхайлинь-8", задержанного Северной Кореей

По данным дипломатов, в 16:00 по местному времени чиновники Северной Кореи сообщили капитану корабля о его освобождении. В 19:30 траулер отчалил из порта Вонсан и взял курс на южнокорейский порт Сокчо, где будут высажены два члена экипажа, граждане Южной Кореи.

Напомним, 17 июля пограничная служба КНДР задержала в Японском море рыболовный траулер "Сянхайлинь-8". На борту судна было двое южнокорейских и 15 российских моряков. После этого судно было под конвоем доставлено в порт Вонсан.

Северная Корея объяснила задержание траулера тем, что он нарушил границу страны. В посольстве КНДР в Москве заявили, что капитан "Сянхайлинь-8" якобы признал нарушение своим судном госграницы Северной Кореи.

Захваченные моряки подверглись содержанию в душных каютах, обыскам и допросам. В связи с задержанием российского корабля северокорейский дипломат был вызван в МИД России, где с ним провели разъяснительную работу.