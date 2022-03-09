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МИД России: антирусские санкции Евросоюза наносят колоссальный ущерб самим европейцам
09 марта 2022, 06:00 • 90 • Политика
Санкции, применяемые странами ЕС против России, несут колоссальный ущерб самим европейцам. Появление всё новых и новых антирусских мер сложно обосновать с точки зрения логики, уверены в Министерстве иностранных дел России.
Логика Евросоюза, вводящего новые санкции против нашей страны, совершенно оторвана от действительности, считает директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский, чьи слова приводит РИА Новости.
Дипломат в очередной раз заметил, что Москва считает санкционные меры Европейского союза неправомерными и подрывающими фундамент международного права. К тому же они вредят интересам самой Европы.
Разрушая устоявшиеся торгово-производственные цепочки, санкции в конечном итоге наносят огромный ущерб европейцам. Биричевский напомнил, что нынешняя экономическая ситуация в мире и без того нестабильна из-за пандемии COVID-19.
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