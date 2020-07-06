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МИД России: Активность Пентагона в Тбилиси вызывает беспокойство

06 июля 2020, 12:00  •  64 • Война
В Грузии уверяют, что Центр Лугара защищает страну от коронавируса
Работы, проводимые специалистами Соединённых Штатов в лаборатории Лугара в Тбилиси, противоречат обязательствам США и Грузии, которые эти страны взяли на себя, подписав Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), напоминают в МИД Российской Федерации.
В связи с этим у России возникает много серьёзных вопросов по военно-биологической активности Министерства обороны США во многих регионах, особенно – непосредственно у границ Российской Федерации.
«Утверждения, что активность Пентагона и связанных с ним структур сфокусирована исключительно на вопросах здравоохранения, – очевидное лукавство. Не нужно быть специалистом в данной сфере, чтобы понять, что содействие Грузии в области здравоохранения не требует участия американских военных. Истинная же цель их пребывания на территории Исследовательского центра им. Р. Лугара по-прежнему не раскрывается. Более того, сделанные американской стороной пояснения, что военное подразделение занимается сбором биоматериала и мониторингом эпидемиологической ситуации в стране, лишь подкрепляют наши опасения в контексте соблюдения КБТО»,
– говорится в заявлении МИД РФ.
В министерстве иностранных дел России предлагают исправить ситуацию и «допустить российских экспертов во все лабораторные корпуса (в т.ч. в помещения, занимаемые американскими военными специалистами), что позволит обеспечить реальную проверку».
В Москве подчёркивают, что российская сторона всегда открыта к обсуждению этой проблемы «с участием представителей заинтересованных ведомств обеих сторон». И отмечают, что соответствующее предложение передано американской стороне.
Однако в Тбилиси отказываются даже обсуждать эту тему, назвав заявление МИД России «очередной дезинформационной атакой».
«МИД России осуществил очередную дезинформационную атаку на Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара, который представляет один из примеров стратегического партнёрства Грузии и США»,
– цитирует заявление МИД Грузии информационное агентство «Новости – Грузия».
В Тбилиси отметили, что не будут даже вступать в дискуссию по этому поводу, поскольку работа этой биолаборатории спасла страну от больших жертв во время пандемии коронавируса. Ну а самым главным аргументом с точки зрения Тбилиси является тот факт, что сегодня Грузия «внесена Евросоюзом в список безопасных стран». Следовательно, Центр Лугара стоит на защите эпидемиологической безопасности Грузии. А посетить этот Центр возможно будет для российских специалистов в составе любой международной делегации, которые время от времени посещают подобные заведения. Для таких делегаций устраивают своеобразные экскурсии по биолабораториям и показывают то, что можно показать. Однако Россию подобные «экскурсии» не устраивают, о чём российская сторона не раз уже заявляла.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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