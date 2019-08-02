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МИД России - США: В Вашингтоне совершили серьезнейшую ошибку

02 августа 2019, 19:09  •  97 • Политика
Российский МИД назвал выход США из ДРСМД серьезной ошибкой.
Министерство иностранных дел России по следам выхода США из Договора РСМД выпустило заявление, где говорится о преднамеренной акции Вашингтона с созданием вокруг документа непреодолимого кризиса. Подобное поведение США расценивают однозначно.
"В Вашингтоне совершили серьезнейшую ошибку, - говорится в заявлении. - Запустив пропагандистскую кампанию, в основу которой была положена заведомая дезинформация относительно якобы совершенных Россией нарушений ДРСМД, США преднамеренно создали вокруг договора практически непреодолимый кризис".
Российская сторона полагает, что вся кампания была запущена, чтобы США могли без проблем выйти из договора, поскольку установленные ограничения были для них невыгодны.
Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что считает цинизмом попытки США переложить на Россию ответственность за односторонний выход США из ДРСМД. Действие договора прекращено со 2 августа после того, как Вашингтон не воспользовался ни одним из вероятных вариантов достижения договоренностей с Россией. Отдельно Слуцкий подчеркнул:
"Размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе вынудит РФ взять на вооружение доктрину упреждающих ударов".
К слову, госсекретарь США Майк Помпео, говоря о позиции Вашингтона, дал понять, что американцы винят в произошедшем Россию. Теперь же позицию подкрепили и НАТО. Глава альянса Йенс Столтенберг несколько скорректировал планы США, готовым к "бою", заявив, что системы С-400, которые недавно купила Турция, не будут интегрированы в единую систему ПРО НАТО. Впрочем, ранее в НАТО опасались, что русские С-400 будут шпионами в альянсе.
США винят Россию в нарушении пунктов ДРСМД. Доказательства таких нарушений Штаты предоставить не могут, чего нельзя сказать о России. Москва по пунктам может расписать все, что нарушили так называемые партнеры.

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