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МИД РФ: заявления США о невыполнении Россией санкций в отношении КНДР не обоснованы

18 января 2018, 13:09  •  81 • Политика

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 января. /ТАСС/. Заявления госсекретаря США Рекса Тиллерсона о невыполнении Москвой санкций в отношении Пхеньяна совершенно не обоснованы, РФ выполняет обязательства в полном объеме. Об этом заявил в четверг в беседе с ТАСС заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.

"Эти обвинения США абсолютно не обоснованы, - сказал дипломат. - Россия выполняет свои обязательства по соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН в полном объеме".

Моргулов добавил, что ООН не предъявляла Москве претензий по выполнению Россией санкций в отношении КНДР. "Соответствующие санкционные комитеты ООН не предъявляют к нам никаких претензий [относительно выполнения санкций в отношении КНДР]", - отметил дипломат.

Ранее госсекретарь США заявил, что у Вашингтона есть доказательства того, что Москва не выполняет все санкции, введенные в отношении Пхеньяна, в частности те, что касаются поставок топлива.

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