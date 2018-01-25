МИД РФ: заявления США о химоружии в Сирии направлены против Конгресса нацдиалога

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МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Заявления США о применении Дамаском химоружия нацелены на осложнение Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в среду.

"23 января ряд высокопоставленных представителей США выступил с клеветническими обвинениями в адрес Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики, пытаясь возложить ответственность за инциденты с использованием в ходе конфликта в этой стране химического оружия на Москву и Дамаск. По существу предпринята массированная пропагандистская атака с целью очернения России на мировой арене и подрыва усилий по мирному урегулированию в Сирии", - говорится в документе.

"Вопреки здравому смыслу нас - наряду с законными властями Сирии - объявили ответственными за химическую атаку в сирийской Восточной Гуте 22 января, сам факт которой даже не подтвержден. Единственная ссылка - сообщения пресловутых "Белых касок", давно сотрудничающих с террористическими группировками и полностью себя дискредитировавших провокациями и постоянным распространением откровенной лжи", - указали в дипведомстве.

"Конечная цель очевидна - осложнить проведение в Сочи Конгресса сирийского национального диалога, нацеленного на поддержку переговоров под эгидой ООН в Женеве, и вовсе сорвать мирный процесс в Сирии, потому что его параметры могут не устроить американцев", - отмечается в заявлении.

В МИД назвали лицемерием обвинения со стороны США в якобы имеющем место нежелании России расследовать факты применения химических веществ в Сирии, заявив, что именно Вашингтон препятствует объективному разбирательству.

"США с союзниками умышленно "убили" в ноябре прошлого года созданный ООН и ОЗХО Совместный механизм расследования химических инцидентов в Сирии (СМР), отказавшись приводить его деятельность в соответствие с международными стандартами профессионализма и объективности. А не далее как 23 января американские представители категорически отвергли на заседании Совета Безопасности ООН наш проект резолюции о создании нового, беспристрастного и реально эффективного механизма на замену СМР", - говорится в заявлении.

"В США твердо определились с правыми и виноватыми, исходя из собственных геополитических амбиций и опираясь на закулисные договоренности с антиправительственными боевиками. Видим, что в установлении истины Вашингтон не заинтересован, как не приемлет никаких точек зрения, не совпадающих с его собственной", - подчеркнули в МИД РФ.

В российском дипведомстве указали, что Москва более трех лет предлагала принять резолюцию Совета Безопасности ООН или хотя бы заявление его председателя с осуждением актов химического терроризма на Ближнем Востоке. "Требовали прекратить закрывать глаза на реальность, поскольку боевики не только используют токсичные химикаты, но уже давно обрели собственные возможности изготавливать боевые отравляющие вещества. Но США и их союзники как блокировали нашу инициативу, так и продолжают блокировать", - отмечается в заявлении.

В дипведомстве обратили внимание на "созыв по инициативе Парижа и Вашингтона заседания во французской столице так называемого Международного добровольного партнерства по борьбе с безнаказанностью использования химического оружия". "Это мероприятие в усеченном формате, на которое нас не позвали, стало попыткой подменить собой ОЗХО и с помощью клеветы сколотить блок против Дамаска", - говорится в заявлении.

"Многие участники парижской встречи, которых посредством присоединения к принятым там документам пытаются повязать соответствующими обязательствами, мы уверены, понимают нечистоплотность тех, кто стоит за так называемым партнерством. Призываем коллег подумать, к чему клонят США, и дистанцироваться от этой рискованной авантюры, не имеющей ничего общего с целями, заявленными ее организаторами", - добавили в МИД.

В МИД РФ подчеркнули, что США не впервые делают беспочвенные утверждения вокруг применения химоружия в Сирии. В качестве примера российские дипломаты привели эпизод с использованием зарина в апреле 2017 года в Хан-Шейхуне, когда Вашингтон "с ходу и без раздумий возложил на правительственные силы Сирии" ответственность за инцидент. Тогда это стало предлогом для ракетного удара США по авиабазе Шайрат. "США совершили акт агрессии против суверенного государства", - говорится в заявлении.

"Мы неоднократно указывали, что химический состав зарина, синтезировавшегося в рамках бывшей военно-химической программы Сирии, был заранее хорошо известен американцам, ведь именно США в 2014 году уничтожали его исходный компонент DF. Это делалось на американском специализированном судне Cape Ray. Есть основания предполагать, что рецептурой сирийского зарина "допущенные" лица в Вашингтоне вполне могли поделиться с организаторами провокации в Хан-Шейхуне", - подчеркнули в министерстве.

"Навязчивое стремление США разыграть применительно к Сирии сценарий в стиле того, что они ранее проделали в бывшей Югославии, Ираке и Ливии, видно невооруженным взглядом. Мировому сообществу пора всерьез задуматься о происходящем. А Вашингтону советуем взвесить, куда его может завести курс на слом отношений с Россией. Отвечает ли это интересам американского народа?" - заключили в дипведомстве.