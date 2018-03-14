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МИД РФ: заявления Мэй по делу Скрипаля подрывают основы межгосударственного диалога

14 марта 2018, 19:39  •  59 • Политика

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Россия расценивает заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы межгосударственного диалога. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД РФ.

"Заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в парламенте 14 марта о мерах "наказания" России под фальшивым предлогом о якобы причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери расцениваем как беспрецедентно грубую провокацию, подрывающую основы нормального межгосударственного диалога между нашими странами", - подчеркнули в российском дипведомстве.

В МИД добавили, что считают неприемлемым враждебные меры Лондона, в том числе высылку 23 российских дипломатов. 

"Считаем категорически неприемлемым и недостойным тот факт, что правительство Великобритании в своих неблаговидных политических целях пошло на дальнейшее серьезное обострение отношений, объявив о целом наборе враждебных мер, включая высылку из страны 23 российских дипломатов", - подчеркнули в министерстве.

В заявлении отмечается, что правительство Великобритании сделало выбор в пользу конфронтации с Россией, отказавшись провести расследование и задействовать установленные международные форматы в деле экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. 

"Вместо того, чтобы завершить собственное расследование, задействовать установленные международные форматы и инструменты, в том числе в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), к чему мы были готовы, британское правительство сделало выбор в пользу конфронтации с Россией", - говорится в заявлении.

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