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МИД РФ заявил протест властям США в связи с допросом депутата Юмашевой

06 октября 2019, 13:54  •  78 • Политика

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. МИД РФ заявил решительный протест властям США в связи с задержанием и допросом сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой и назвал произошедшее очередной враждебной акцией.

Такая оценка содержится в комментарии ведомства, опубликованном в воскресенье.

"Заявляем решительный протест в связи с действиями властей США в отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Инги Юмашевой, которая накануне была задержана в нью-йоркском аэропорту агентами ФБР и подвергнута допросу. Это очередная враждебная акция против России и ее представителей, явно нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений", - говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что власти США не способны контролировать собственные спецслужбы или не стремятся нормализовать отношения с Россией.

"Возникает вопрос: либо американские власти, вопреки своим заявлениям, не испытывают стремления к нормализации диалога, либо не способны контролировать действия собственных спецслужб. В качестве координатора парламентской группы Государственной Думы по связям с Конгрессом США Инга Юмашева направлялась на общественно-политический форум "Диалог Форт-Росс", который как раз и призван способствовать укреплению взаимопонимания и сотрудничества между народами России и США", - говорится в сообщении.

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