МИД РФ заявил Госдепартаменту протест в связи с действиями против россиянки Бутиной

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Российские дипломаты продолжают следить за судьбой арестованной в США гражданки РФ Марии Бутиной, Госдепартаменту заявлен решительный протест в связи с действиями против нее. Об этом заявил в четверг заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.

"Мы продолжаем самым внимательным образом следить за судьбой арестованной в Вашингтоне 15 июля гражданки России Марии Бутиной. Госдепартаменту США заявлен решительный протест в связи с предпринятыми против нее действиями, включая жесточайшее психологическое давление, - отметил дипломат. - Чего стоит хотя бы восьмичасовой обыск при аресте, когда ворвавшиеся в арендованную квартиру вооруженные автоматами агенты ФБР ломали мебель, перетряхивали и даже рвали вещи, вскрывали полы и стены".

По его словам, ничего предосудительного ФБР не нашли, но "несмотря на полное отсутствие доказательств какой-либо вины, Бутиной отказано в освобождении". "Соштопанное ФБР обвинение построено на вырванных из контекста выдержках из личной переписки Бутиной в соцсетях, - обратил внимание Кожин. - Ей пытаются инкриминировать нарушение американского закона об иностранных агентах, хотя она не работала ни на какое зарубежное государство, а училась в одном из вашингтонских университетов".

Дипломат отметил, что россиянка не скрывала своего гражданства, знакомств и контактов. "Определенные политические силы в США из своих корыстных интересов выдумали историю про российское вмешательство в американские выборы, и на волне кампании очернения нашей страны Бутина брошена в тюрьму по абсолютно сфабрикованному поводу", - констатировал представитель МИД РФ.

Он подчеркнул, что Москва требует от Вашингтона "незамедлительно прекратить произвол и освободить Марию Бутину". "Арест россиянки обусловлен исключительно мотивами внутренней и внешней политики, а значит она политическая заключенная", - резюмировал Кожин.

Марии Бутиной инкриминируется участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы также утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при министерстве юстиции агентом иностранного государства. Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля, суд решил оставить ее под стражей до судебного заседания, которое запланировано на 10 сентября.

21 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео потребовал скорейшего освобождения Бутиной из-под стражи. Глава российской дипломатии охарактеризовал обвинения в ее адрес как сфабрикованные.

В США россиянка приехала изучать международные отношения. Этой весной она получила диплом магистра в одном из самых престижных высших учебных заведений Вашингтона - Американском университете.

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