МИД РФ заявил, что ответ Москвы на новые санкции Вашингтона будет жестким

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МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Россия не оставит без жесткого ответа новые санкции США, Вашингтону пора избавиться от иллюзий, что с Москвой можно разговаривать языком санкций. Об этом заявили в пятницу в МИД РФ.

"Как не раз отмечали, никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса, - говорится в комментарии ведомства. - Они лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество".

"Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа, - подчеркнули в министерстве. - Однако, прежде всего, хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций". Десятки попыток давления

"Число предпринимаемых США с 2011 года попыток надавить на Россию санкциями 6 апреля перевалило за пятый десяток, - констатировали в Москве. - Не добившись никакого результата за 50 предыдущих санкционных раундов, Вашингтон продолжает пугать отказами в американских визах, грозит российскому бизнесу замораживанием имущественных и финансовых активов, забывая, что отъем частной собственности и чужих денег называется грабежом".

Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, отмечают в МИД РФ, "вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест". "Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб", - говорится в комментарии.

Как обратили внимание в МИД РФ, "складывается ощущение, что мы наблюдаем перерождение Америки: в США все больше отрекаются от того, что прежде сами превозносили в качестве основополагающих "американских ценностей". "Еще силовой захват дипломатических объектов, принадлежащих России, не только стал грубейшим нарушением международных норм, но и показал, что некогда священное для американцев право собственности превратилось в пустой звук", - заявили в Москве.

"Безостановочным использованием санкций, в том числе для устранения подобными административными методами конкурентов на зарубежных рынках, Вашингтон фактически записал себя в противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции, - отметили в дипведомстве. - Помехи вещанию российского канала RT - наглядный пример стремления заглушить источник альтернативной информации, ограничить свободу слова. Наконец, об отношении к правам человек ярко свидетельствует легализация в начале XXI века средневековых пыток, содержание узников в правовом вакууме на военной базе в Гуантанамо и секретных тюрьмах ЦРУ".

"Американская демократия явно деградирует, - заявили в МИД РФ. - Остается лишь желание любыми средствами обеспечить глобальную гегемонию США, в том числе через прессинг стран, проводящих независимую линию в отличие от натовских союзников Вашингтона, говорящих своим голосом".

В пятницу власти США объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". Вашингтон, мотивируя введение рестрикций, вновь обвинил Москву в воссоединении Крыма с Россией, в "разжигании насилия на востоке Украины, поддержке режима [Башара] Асада в Сирии посредством поставок [различных] материалов и оружия", а также в ведении противоправной деятельности в киберпространстве.