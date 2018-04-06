Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Суд Мариуполя принял решение о взыскании административных штрафов с моряков судн...
«Хорошо реагирует на лечение»: в британской больнице сообщили об улучшении состо...
«Давайте поможем нашим девчонкам!»: тюменским волейболисткам собирают деньги на ...
Путин требует защитить границу РФ от террористов и нелегальных мигрантов
Главная / Политика

МИД РФ заявил, что ответ Москвы на новые санкции Вашингтона будет жестким

06 апреля 2018, 23:39  •  127 • Политика

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Россия не оставит без жесткого ответа новые санкции США, Вашингтону пора избавиться от иллюзий, что с Москвой можно разговаривать языком санкций. Об этом заявили в пятницу в МИД РФ.

"Как не раз отмечали, никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса, - говорится в комментарии ведомства. - Они лишь демонстрируют неспособность США добиться поставленных целей и консолидируют российское общество".

"Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа, - подчеркнули в министерстве. - Однако, прежде всего, хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций".

Десятки попыток давления

"Число предпринимаемых США с 2011 года попыток надавить на Россию санкциями 6 апреля перевалило за пятый десяток, - констатировали в Москве. - Не добившись никакого результата за 50 предыдущих санкционных раундов, Вашингтон продолжает пугать отказами в американских визах, грозит российскому бизнесу замораживанием имущественных и финансовых активов, забывая, что отъем частной собственности и чужих денег называется грабежом".

Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, отмечают в МИД РФ, "вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест". "Иначе говоря, бьют и по простым американцам, собственным избирателям, разрушают экономическое сотрудничество себе в ущерб", - говорится в комментарии.

Санкции для устранения конкурентов

Как обратили внимание в МИД РФ, "складывается ощущение, что мы наблюдаем перерождение Америки: в США все больше отрекаются от того, что прежде сами превозносили в качестве основополагающих "американских ценностей". "Еще силовой захват дипломатических объектов, принадлежащих России, не только стал грубейшим нарушением международных норм, но и показал, что некогда священное для американцев право собственности превратилось в пустой звук", - заявили в Москве.

"Безостановочным использованием санкций, в том числе для устранения подобными административными методами конкурентов на зарубежных рынках, Вашингтон фактически записал себя в противники рыночной экономики и свободной честной конкуренции, - отметили в дипведомстве. - Помехи вещанию российского канала RT - наглядный пример стремления заглушить источник альтернативной информации, ограничить свободу слова. Наконец, об отношении к правам человек ярко свидетельствует легализация в начале XXI века средневековых пыток, содержание узников в правовом вакууме на военной базе в Гуантанамо и секретных тюрьмах ЦРУ".

"Американская демократия явно деградирует, - заявили в МИД РФ. - Остается лишь желание любыми средствами обеспечить глобальную гегемонию США, в том числе через прессинг стран, проводящих независимую линию в отличие от натовских союзников Вашингтона, говорящих своим голосом".

История вопроса

В пятницу власти США объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". Вашингтон, мотивируя введение рестрикций, вновь обвинил Москву в воссоединении Крыма с Россией, в "разжигании насилия на востоке Украины, поддержке режима [Башара] Асада в Сирии посредством поставок [различных] материалов и оружия", а также в ведении противоправной деятельности в киберпространстве.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

127
Источник
Похожие новости
06 апреля 2018, 10:39
Четыре российских дипломата покинули Канаду
06 апреля 2018, 20:24
Явлинский пояснил слова об исчерпанности своих возможностей на выборах
06 апреля 2018, 04:09
Москва проинформировала Лондон о дипломатах, готовых встретиться с Юлией Скрипаль

Загрузка...
06 апреля 2018, 00:54
Небензя: Сергей Скрипаль не представлял никакой угрозы для России
06 апреля 2018, 17:09
Путин требует защитить границу РФ от террористов и нелегальных мигрантов
06 апреля 2018, 23:39
МИД РФ заявил, что ответ Москвы на новые санкции Вашингтона будет жестким
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Загрузка...
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
03 апреля 2018, 01:40
Борислав Береза, вы знали об этом?
02 апреля 2018, 07:40
Последние предвестники финального раздела Сирии. Молчание Макрона
01 апреля 2018, 08:54
Госдеп сходит с ума (Руслан Осташко)
05 апреля 2018, 07:24
Операция "Антидот". Организаторы и исполнители провокации в Солсбери
01 апреля 2018, 18:24
Шутки кончились: на Украине с 1 апреля стартует медицинская реформа
04 апреля 2018, 16:39
«Не знаю, сколько сможем выдерживать этот ад!»: арест судна «Норд» из Крыма вынудили Черноморский флот выдвинуться в Азовское море
04 апреля 2018, 08:39
Два варианта для Киева: очень плохой и хуже некуда
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.