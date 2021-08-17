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МИД РФ: захват Афганистана стал закономерным итогом действий НАТО и США

17 августа 2021, 10:50  •  76 • Политика
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Другого исхода событий быть не могло
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко высказался о ситуации в Афганистане. По его словам, захват страны "Талибаном" (террористическая организация, запрещенная в РФ) – закономерный итог на фоне вывода войск НАТО и США. 
Дипломат напомнил, что сначала была Югославия, потом – Ливия, теперь же – сложная ситуация в Афганистане. Грушко задал риторический вопрос о том, что других ожиданий быть и не могло, и отметил, что триллион долларов пустили на ветер. 
Замглавы МИД РФ указал на то, что два десятка лет назад в Североатлантическом альянсе уверяли ничьи интересы не обделят, а покидать Афганистан будут все вместе, как вместе и пришли. Однако когда американцы решили, что с них достаточно, единство НАТО рассыпалось в прах. 
Грушко в разговоре с РИА "Новости" также поведал, что Россия выступала с предложением к НАТО создать общий план при эвакуации в ситуации кризиса в Афганистане. Однако натовцы не захотели, проигнорировали они и идею укрепить контакты с ОДКБ. Альянс, по его словам, проявил высокомерие, которое особенно стало заметно в неприличных просьбах к членам ОДКБ открыть границы для тех, кто имел дело с альянсом в республике. Грушко указал на то, что для НАТО не считает, будто в мире есть равноправные ему партнеры. 
Напомним, 15 августа боевики объявили о полном контроле Афганистана, в том числе взяли под контроль весь кабул. Президент страны Ашраф Гани бежал. 

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