МИД РФ выставил Киеву ультиматум из-за возможных авантюр на Азове

Министерство иностранных дел России выразило обеспокоенность в связи с попытками Украины обострить ситуацию в Азовском море и предупредило Киев об ответственности за авантюры, направленные на одностороннее установление государственной границы в море.

В ведомстве напомнили, что Азовское море – внутренние воды РФ и Украины, открытые для свободного плавания только судов двух стран.

Что касается Керченского пролива, то он не является международным и к нему не применимы требования о праве транзитного или мирного прохода для иностранных судов.

В Москве отметили, что действия российских пограничников по проверке судов в Азовском море обоснованы, правомерны и не носят дискриминационного характера – для российских судов исключения не делаются. Кроме того, российская сторона не наращивает военное присутствие в Азовском море, а находящиеся там силы охраняют Крымский мост.

В то же время Украина периодически закрывает те или иные районы моря для проведения военных учений, которые направлены на милитаризацию Азов. Помимо этого, Киев планирует открыть военно-морскую базу в Бердянске.

Москва открыта для диалога по ситуации в регионе и предостерегает Киев от попыток пересмотреть статус Азовского моря. В МИД подчеркнули, что это противоречит международному праву. В ведомстве добавили, что ответственность за обострение ситуации ложится не только на Украину, но и страны, которые поддерживают ее провокации.

Ранее Госпогранслужба Украины сообщила о задержании 15 судов за посещение портов Крыма. Часть из них уже находятся под арестом, а судьба остальных решается судом. Кроме того, ведомство ведет наблюдение за еще почти тысячей «судов-нарушителей». Помимо этого украинские власти изъяли ранее задержанный российский сейнер «Норд» и выставили его на торги. В то же время в Киеве заявили, что Россия якобы задержала полторы сотни иностранных судов, следовавших в украинские порты.

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини отметила, что Брюссель намерен рассмотреть ситуацию в Азовском море и принять соответствующие меры, а Великобритания потребовала от России прекратить задержание судов.