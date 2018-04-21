МИД РФ выразил сожаление в связи с отказом в выдаче виз США артистам Большого театра

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. МИД России сожалеет из-за отказа выдать американские визы артистам Большого театра. Как сообщили в субботу в министерстве, до такого положения дел не доходило даже во времена холодной войны.

В ведомстве напомнили, что два дня назад указывали на "плачевную ситуацию", которую "искусственно создали власти США". В сообщении МИД подчеркивается, что это ведет "к значительным затруднениям в поддержании деловых, культурных, спортивных и даже семейных связей".

По данным министерства, из-за отказа в выдаче виз были сорваны выступления в Нью-Йорке примы-балерины Ольги Смирновой и первого солиста балетной труппы Якопо Тисси. "До такого не доходило даже во времена холодной войны", - говорится в сообщении. В связи с этим в МИД сообщили, что гастроли российских творческих коллективов, в том числе, артистов Большого театра, "неизменно находили самый теплый отклик широкой американской публики".

"Однако сегодня влиятельные силы США, озабоченные тем, как бы посильнее надавить на Россию, не останавливаются ни перед чем. Уже несколько лет по их вине свернуты выставочные обмены, теперь отказами в гастрольных визах, похоже, хотят разорвать еще одну нить, связывающую два народа", - добавили в ведомстве.

В МИД также отметили, что в Вашингтоне "стремятся отгородить американцев от россиян визовой стеной" и сделать поездки россиян в Соединенные Штаты "практически невозможными".