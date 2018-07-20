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МИД РФ выразил греческому послу протест в связи с антироссийскими заявлениями Афин

20 июля 2018, 16:09  •  89 • Политика

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. МИД РФ в пятницу выразил решительный протест послу Греции в Москве Андреасу Фриганасу в связи с ситуацией вокруг высылки двух дипломатов РФ и антироссийской риторикой Афин. Об этом говорится в сообщении дипведомства.

"20 июля в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Греческой Республики в РФ Андреас Фриганас, которому был выражен решительный протест в связи с продолжающимися антироссийскими заявлениями греческой стороны относительно ситуации вокруг высылки двух российских дипломатов и запрета на въезд еще двум гражданам РФ", - указали в ведомстве.

11 июля афинская газета Kathimerini со ссылкой на источники сообщила, что правительство Греции приняло решение о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну еще двум. Как утверждало издание, Афины обвиняют их во вмешательстве во внутренние дела страны, а также в действиях, подрывающих национальную безопасность. Позднее официальный представитель кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулос в эфире телеканала Skai подтвердил информацию о высылке дипломатов. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данный шаг не скажется позитивно на двусторонних отношениях и будет иметь зеркальные последствия.

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