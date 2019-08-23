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МИД РФ выразил демарш посольству Чехии из-за осквернения памятника маршалу Коневу в Праге

23 августа 2019, 20:09  •  27 • Политика

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. МИД России в пятницу выразил демарш посольству Чехии в Москве в связи с осквернением памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге.

"23 августа в МИД России был вызван временный поверенный в делах Чехии в РФ, которому заявлен решительный протест в связи с очередным актом осквернения памятника маршалу Советского Союза Коневу в Праге, - проинформировали в российском дипведомстве. - Призвали Прагу положить конец подобным провокационным выходкам, разыскать и наказать вандалов, а также привести памятник в надлежащий вид, обеспечив его сохранность в будущем".

"Обратили внимание дипломата на системный характер такого рода противоправных действий. Заявили, что расцениваем подобные выходки вандалов и откровенное попустительство им со стороны местных властей как стремление исказить и переписать историю, умалить значение Великой Победы, навязать общественности противоречащий исторической правде негативный образ воинов-освободителей, - отметили в министерстве. - Напомнили, что с Чехией маршала связывает только победный май 1945 года, когда войска 1-го Украинского фронта под его командованием освободили Прагу от нацистов".

Особое возмущение вызывают попытки чешских "историков" связать имя Ивана Конева с событиями 1968 года, к которым маршал не имел никакого отношения, добавили в МИД РФ.

Вандалы в ночь на четверг облили красной краской постамент и нижнюю часть скульптуры стоящего в полный рост маршала Конева. Они также нанесли на монумент оскорбительные надписи. Власти обещали оперативно их устранить и очистить памятник от краски. Памятник Коневу был установлен в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-й годовщине освобождения войсками 1-го Украинского фронта, которым он командовал, чешской столицы от нацистов.

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