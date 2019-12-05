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МИД РФ вручил послу Болгарии ноту об объявлении советника посольства персоной нон грата

05 декабря 2019, 16:24  •  150 • Политика

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Нота об объявлении советника посольства Болгарии в России персоной нон грата вручена послу Болгарии в Москве Атанасу Крыстину. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"Данный шаг является ответной зеркальной мерой на решение властей Болгарии выслать из страны в октябре этого года российского дипломата", - указывается в документе.

Болгария 29 октября объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства, которого власти страны заподозрили в шпионаже.

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