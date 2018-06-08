Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Стройплощадка Крым
"Видят в России угрозу. Видят в ней конкурента": главные цитаты "Прямой линии - ...
Путин и Си Цзиньпин приняли совместное заявление по итогам переговоров в Пекине
В Совфеде заявили о сфабрикованных «доказательствах» в деле Вышинского
Главная / Политика

МИД РФ ведет подготовку встречи Путина и Трампа

08 июня 2018, 13:09  •  77 • Политика

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России ведет содержательную подготовку встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но где и когда она пройдет, пока неизвестно. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Сейчас дело за определением конкретного варианта для такого контакта. Пока по состоянию на сегодня ясности, где и когда он может состояться, по-прежнему нет, - отметил высокопоставленный дипломат. - Но мы по мидовской линии ведем подготовку содержательного наполнения такой встречи".

Рябков выразил мнение, что потребность такой встречи весьма высока. "Исходим из того, что потребность в таком контакте с точки зрения запуска процесса нормализации и улучшения отношений между нашими странами весьма высока, - подчеркнул он. - Как мы понимаем, американская сторона также осознает масштаб проблем, накопившихся в отношениях, и отдает себе отчет в том, что эти проблемы нужно решать".

Замглавы МИД РФ обратил внимание, что "тема проведения встречи на высшем уровне звучит уже довольно продолжительное время". "Нам понятно внимание, которое этой теме уделяют СМИ и общественно-политические круги и в России, и за рубежом", - добавил Рябков.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо сообщила, что Путин рассматривает возможность организации встречи с Трампом в Вене и якобы обсуждал с канцлером Австрии Себастьяном Курцем этот вопрос.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

77
Источник
Похожие новости
06 июня 2018, 15:39
МИД: РФ не оставит без ответа принятие Эстонией "списка Магнитского"
06 июня 2018, 18:54
Партия "Зеленые" выдвинула кандидатом на выборы мэра Москвы космонавта Ревина
06 июня 2018, 22:09
Поклонская посоветовала актеру Ефремову не мечтать о передаче Крымского моста Украине

07 июня 2018, 20:54
Быстрая связь: как министры и губернаторы отреагировали на обращения граждан к президенту
07 июня 2018, 01:24
Путин откроет 16-ю "Прямую линию" с россиянами
08 июня 2018, 13:09
МИД РФ ведет подготовку встречи Путина и Трампа
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
03 июня 2018, 00:28
Лучшие люди Порошенко шатают Кремль
06 июня 2018, 04:24
Новак прокомментировал действия Украины по взысканию $2,6 млрд с «Газпрома»
07 июня 2018, 00:09
Асад сдался Америке
02 июня 2018, 22:39
Сирийская армия готовится к наступлению на Израиль
02 июня 2018, 02:55
«Живёт без связи в кишлаке»: МИД РФ проверяет информацию о найденном спустя 30 лет в Афганистане советском лётчике
06 июня 2018, 07:54
Очередное польское самоубийство
07 июня 2018, 01:39
Прямая линия с Владимиром Путиным 7 июня 2018 года: онлайн-трансляция выступления президента
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.