МИД РФ ведет подготовку встречи Путина и Трампа

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МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России ведет содержательную подготовку встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, но где и когда она пройдет, пока неизвестно. Об этом заявил в пятницу ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Сейчас дело за определением конкретного варианта для такого контакта. Пока по состоянию на сегодня ясности, где и когда он может состояться, по-прежнему нет, - отметил высокопоставленный дипломат. - Но мы по мидовской линии ведем подготовку содержательного наполнения такой встречи".

Рябков выразил мнение, что потребность такой встречи весьма высока. "Исходим из того, что потребность в таком контакте с точки зрения запуска процесса нормализации и улучшения отношений между нашими странами весьма высока, - подчеркнул он. - Как мы понимаем, американская сторона также осознает масштаб проблем, накопившихся в отношениях, и отдает себе отчет в том, что эти проблемы нужно решать".

Замглавы МИД РФ обратил внимание, что "тема проведения встречи на высшем уровне звучит уже довольно продолжительное время". "Нам понятно внимание, которое этой теме уделяют СМИ и общественно-политические круги и в России, и за рубежом", - добавил Рябков.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванное европейское должностное лицо сообщила, что Путин рассматривает возможность организации встречи с Трампом в Вене и якобы обсуждал с канцлером Австрии Себастьяном Курцем этот вопрос.