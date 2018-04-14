МИД РФ: удар США по Сирии говорит о желании помочь экстремистам восстановить свои ряды

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МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Удар США, Великобритании и Франции по Сирии говорит о том, что они хотят дать экстремистам возможность восстановить свои ряды. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении МИД РФ.

В министерстве обратили внимание на то, что агрессия предпринята в то время, когда сирийские войска продолжают успешное наступление против террористических группировок, включая запрещенные в РФ "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусру".

"Получается, что США и их союзники хотят дать радикалам и экстремистам возможность перевести дух, восстановить свои ряды, затянуть кровопролитие на сирийской земле и тем самым осложнить политическое урегулирование", - указали в российском дипведомстве.

Москва также призывает членов СБ ООН дать должную оценку ударам западных стран по Сирии и исключить возможность рецидивов агрессивных действий.

Как напомнили в министерстве, 14 апреля США вместе с Великобританией и Францией в грубейшее нарушение устава ООН совершили акт агрессии против САР, нанеся по ее территории массированные ракетные удары. "Россия требует срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН, - заявили в российском дипведомстве. - Призывает его членов, все ответственные страны международного сообщества дать должную оценку случившегося и исключить возможность рецидивов безрассудных агрессивных действий, ставящих под угрозу мир и безопасность в регионе, который уже глубоко дестабилизирован в результате преступных авантюр США и их союзников в Ираке и Ливии".

"Свыше ста крылатых ракет воздушного и морского базирования были выпущены по ряду целей в Сирии. Среди объектов, подвергшихся нападению - научно-исследовательский центр в сирийской столице, штаб республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэропортов, армейские склады, - информировали в МИД РФ. - Нанесен значительный материальный ущерб, в том числе гражданской инфраструктуре. СМИ сообщают о пострадавших. Их численность уточняется. По данным российского посольства в Дамаске, наших граждан среди них нет".

"Решительно осуждаем вооруженную агрессию против Сирии, - подчеркнули в министерстве. - Речь идет о грубейшем нарушении фундаментальных принципов международного права, ничем не обоснованном посягательстве на суверенитет страны-полноправного члена ООН, которая в течение многих лет ведет непримиримую борьбу с терроризмом на своей земле".

В Москве обратили внимание на то, что данная акция, "рассчитанная на устрашение", была предпринята под абсолютно надуманным предлогом якобы использования сирийскими властями химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля этого года. "Проигнорированы представленные сирийским правительством и российской стороной факты, свидетельствующие о том, что там была устроена преднамеренная циничная инсценировка", - сообщили в министерстве.

"Удары нанесены в тот момент, когда инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) должны были направиться в Думу с задачей установить истину, - отметили в дипведомстве. - Есть все основания полагать, что целью нападения на Сирию было воспрепятствование работе инспекторов ОЗХО".

Кроме того, как указали в МИД РФ, акт агрессии со стороны стран Запада в отношении Сирии "наносит мощный удар по усилиям, направленным на стимулирование женевского политического процесса на основе резолюции СБ ООН 2254, в которой была единогласно подтверждена приверженность уважению суверенитета и территориальной целостности САР".

Как отметили на Смоленской площади, удар по Сирии был нанесен как раз в то время, когда сирийские войска продолжают успешное наступление против таких террористических группировок, как "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ - прим. ТАСС). "Получается, что США и их союзники хотят дать радикалам и экстремистам возможность перевести дух, восстановить свои ряды, затянуть кровопролитие на сирийской земле и тем самым осложнить политическое урегулирование", - указали в министерстве.

"Становится окончательно ясно, что те на Западе, кто прикрывается гуманитарной риторикой и пытается оправдать свое военное присутствие в Сирии потребностями разгрома джихадистов, в действительности с ними заодно и ведут дело к расчленению страны, - подчеркнули в дипведомстве. - Такой расчет подтверждается и категорическим отказом США и их союзников оказывать содействие в восстановлении районов Сирии, освобожденных правительственной армией".

"Призываем незамедлительно положить конец в высшей степени опасной линии лидеров Запада на развал всех договоренностей о путях сирийского урегулирования", - заключили в МИД РФ.

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