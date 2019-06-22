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МИД РФ: США в своих подходах возвращаются к концепции "ограниченной ядерной войны"

22 июня 2019, 19:39  •  16 • Политика

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. США в своих подходах к применению ядерного оружия возвращаются к концепции "ограниченной ядерной войны" и ради этого, вероятно, планируют отказаться от соблюдения Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Артема Кожина.

"Приходится с большой озабоченностью вновь констатировать, что США возвращаются в своих подходах к ядерному планированию во времена 60-летней давности, когда "ограниченная ядерная война" между сверхдержавами казалась им допустимой и оставляющей шансы на победу, - подчеркнул Кожин. - С этим, видимо, связаны усиливающиеся признаки желания Вашингтона отказаться от обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении испытаний ядерного оружия".

При этом, как отмечено в комментарии, США готовы сделать ядерное оружие малой мощности средством шантажа государств, несогласных с политикой США.

"Заявления официальных лиц США [о планах по размещению ядерного оружия малой мощности на подводных лодках "Трайдент-П"] явно призваны оправдать расширение в арсенале Пентагона спектра ядерных вооружений, чтобы подкрепить ими проецирование военной силы по всему миру", - добавил Кожин.

Подобными действиями, как говорится в комментарии, США снижают порог применения ядерного оружия."Получается, что ставку на пресловутую концепцию "эскалации для деэскалации" делают именно американцы", - говорится в документе. Кожин назвал "очень тревожным симптомом" тот факт, что в американской ядерной доктрине, содержится утверждение о том, использование ядерного оружия "способно помочь американским военным в "создании условий, влияющих на достижение победы в конфликте".

Соответствующий ответ

В комментарии обращается внимание на то, что дистанционно определить мощность летящей вражеской боеголовки до момента ее подрыва невозможно, и это в США прекрасно знают.

"Одна и та же ракета в принципе может нести разную "начинку", - указывается в документе. - Соответственно любой зафиксированный российской системой предупреждения о ракетном нападении пуск по территории России стратегического носителя ядерного оружия, вне зависимости от мощности размещенного на нем боезаряда, будет расцениваться как агрессия с применением ядерного оружия со всеми вытекающими из этого последствиями в плане реагирования".

Кожин напомнил, что российская сторона еще в октябре прошлого года передала американцам проект совместного заявления о недопустимости ядерной войны и укреплении стратегической стабильности.

"Отсутствие согласия на его принятие весьма красноречиво говорит об американских намерениях, - резюмировали в российском внешнеполитическом ведомстве. - Вашингтону стоит вспомнить о том, что обладание ядерным потенциалом накладывает особую ответственность. Легковесное обращение с ядерным оружием, разрушение международной системы контроля над вооружениями чревато катастрофическими последствиями".

Заявление американского военного командования

В МИД РФ вызвали удивление заявления заместителя председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Пола Селвы о том, что США должны разрабатывать ядерное оружие малой мощности для сдерживания России.

"Генерал откровенно лукавит не только тогда, когда старается приписать России подход, отсутствующий в ее Военной доктрине, - сообщили в российском дипведомстве. - Очевидным обманом является также тезис, что в столкновении между ядерными державами можно "ограничить" применение ядерного оружия".

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