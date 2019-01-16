МИД РФ: США связаны с «Исламским государством»*

На официальном сайте министерства иностранных дел России появилось сообщение о «подготовке США информационной кампании по дискредитации политики России на афганском направлении». Дипведомство сообщает, что американские спецслужбы готовятся «вбросить» фейки в СМИ Афганистана и некоторых западных стран.

«В частности, планируется обвинить нашу страну в содействии ИГИЛ, в том числе в переброске в Афганистан боевиков данной террористической группировки из Сирии и Ирака», - сообщает российский МИД.

«При этом обращаем внимание на продолжающие поступать свидетельства если не прямых, то косвенных связей американцев с игиловцами. Речь идет о недавнем заявлении Движения талибов о целенаправленном рейде американского спецназа по захвату одной из талибских тюрем в афганской провинции Бадгис, в которой содержались боевики ИГИЛ, захваченные в плен на севере Афганистана в августе 2018 года. Все эти лица были увезены спецназовцами в неизвестном направлении».

Ведомство утверждает, что среди вывезенных террористов могли быть граждане России и государств Центральной Азии.

«Такой интерес к игиловцам наводит на мысль, не пытались ли США, предприняв такую акцию, не допустить утечки информации, которую упомянутые боевики ИГИЛ могли сообщить относительно своих реальных спонсоров.Хотели бы предупредить вдохновителей готовящейся информационной кампании, что им не удастся ввести в заблуждение мировое сообщество и народы Афганистана, традиционно дружественно настроенные к России.

Призываем Вашингтон прекратить плести интриги вокруг крайне чувствительных для Афганистана и его соседей проблем и на деле содействовать налаживанию процесса мирного урегулирования в этой стране, отвечающего интересам всех слоев афганского общества».

*ИГ - организация, запрещенная в РФ.