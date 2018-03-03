МИД РФ: США стремятся отсечь страны Центральной Азии от сотрудничества с Россией

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МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. США стремятся отсечь страны Центральной Азии от многопланового сотрудничества с Россией и другими участниками интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Об этом заявил МИД РФ, комментируя высказывания главы Центрального командования ВС США Джозефа Вотела в Палате представителей 27 февраля.

"Вотел уличил Россию "в возрастающей степени посягательства на влияние США и в распространении недостоверной информации". Для США "создает проблемы" и то, что страны Центральной Азии "все еще полагаются на Россию" в вопросах экономики и безопасности. Евразийская интеграция тоже подается через призму "восстановления доминирующего влияния" России в регионе. За всем этим явно стоят те, кто хотел бы отсечь страны Центральной Азии от многопланового массива сотрудничества с Россией и другими участниками интеграционных процессов на постсоветском пространстве", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

То, как это было сделано, "еще раз убеждает в глубине царящих в Вашингтоне антироссийских предрассудков", отмечают в МИД.

Российское ведомство приводит факты значимости сотрудничества стран Центральной Азии с Россией. В частности, МИД отмечает, что за последние 10 лет объем российского содействия развитию Центральной Азии превысил $6 млрд, в регионе работают российские инвестиции в объеме более $20 млрд, а также действуют около 7,5 тыс. компаний с российским капиталом.

"Широкие возможности для региона открылись с созданием зоны свободной торговли СНГ, общего экономического пространства ЕАЭС. С Россией торговля государств Центральной Азии выросла в прошлом году на треть, в частности, у Казахстана - на 30,1%, Киргизии - на 31,6%, Узбекистана - на 33,9%", - подчеркивает департамент информации и печати МИД РФ.

Также внешнеполитическое ведомство отмечает, что относится с уважением к праву "наших центральноазиатских друзей выбирать себе партнеров, но против того, чтобы кто-то из этих партнеров настраивал нас друг против друга".