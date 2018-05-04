МИД РФ: США продолжают уходить от политического диалога с Россией по борьбе с терроризмом

• 51 • Политика

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают уходить от политического диалога с Россией по проблемам борьбы с терроризмом. Это подтвердил в четверг в беседе с журналистами в Вашингтоне, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС, заместитель директора Департамента по вопросам новых вызовов и угроз Министерства иностранных дел России Дмитрий Феоктистов.

"С американцами, к сожалению, в общем политического диалога нет. Как не было, так и нет в последние годы", - сказал он, комментируя проблематику борьбы с терроризмом в двусторонних отношениях с США. В американской столице российский дипломат находится для участия в пленарном заседании Межамериканского комитета по борьбе с терроризмом (СИКТЕ). Это совещание состоялось в штаб-квартире Организации американских государств в Вашингтоне.

Как напомнил Феоктистов, российско-американская межведомственная рабочая группа по вопросам борьбы с терроризмом, действовавшая в составе двусторонней президентской комиссии, "не встречалась уже много лет". "И диалога [с американцами] по политическим вопросам антитеррора нет", - признал представитель МИД.

Россия считает, что Соединенные Штаты пытаются расфокусировать задачи глобального контртеррористического сотрудничества, сообщил Дмитрий Феоктистов.

"Мы давно уже наблюдаем тревожный симптом, связанный с тем, что американцы пытаются расфокусировать задачи глобального антитеррористического сотрудничества и уходить от общего понимания того, что беспрецедентной глобальной угрозой международному миру и безопасности является все-таки ИГ (запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС), как это было признано в резолюции Совета Безопасности ООН 2249 после кровавых нападений террористов на Париж", - заявил дипломат.

"Ни одна террористическая организация никогда не представляла такую угрозу, никогда не была квалифицирована Советом Безопасности ООН в качестве глобальной и беспрецедентной угрозы. Даже несмотря на поражения в Сирии и Ираке, ИГ, как мы все видим, распространяется по всему миру - в Юго-Восточную Азию, в Северную Африку, Северный Афганистан с проекцией на Центральную Азию и так далее. Но вот американцы прекратили в последнее время говорить о том, что ИГ - это главная угроза", - подчеркнул Феоктистов.

Феоктистов также отметил, что страны Латинской Америки демонстрируют заинтересованность в присоединении к Международному банку данных по противодействию терроризму, созданному ФСБ России в 2008 году.

"Ряд конкретных стран здесь, в регионе, проявляет интерес к присоединению к этому банку данных, в частности Аргентина и Бразилия. Мы с ними обговариваем конкретные модальности присоединения к этому банку, который содержит огромный массив информации об иностранных террористах-боевиках. Мы считаем, что доверительный партнерский обмен информацией - это основная предпосылка для своевременного выявления террористов и для пресечения их преступной деятельности", - заявил он.

Террористическая сеть "Аль-Каида" (запрещена в РФ) получает на данном этапе более значительное финансирование, чем группировка "Исламское государство", сообщил Феоктистов.

"Про "Аль-Каиду" вообще не вспоминают, хотя, по нашим оценкам, оценкам российских экспертов, "Аль-Каида" сейчас получает даже большее финансирование, чем ИГ", - сказал ответственный сотрудник внешнеполитического ведомства России. "Доходы ИГ сейчас, после перекрытия <...> каналов финансирования, после того, как был поставлен заслон, прежде всего благодаря деятельности российских ВКС, торговле игиловцами углеводородами, составляют порядка $3 млн в месяц. А совокупные доходы всех ячеек "Аль-Каиды", которые разбросаны по всему миру, - около $40 млн. От $20 до $40 млн в месяц", - заявил Феоктистов.

Террористическая группировка "Исламское государство" активизирует попытки создать резервные позиции в Латинской Америке и некоторых других регионах мира, с таким предупреждением выступил Феоктистов.

"Несмотря на значительные потери, понесенные "террористическим интернационалом" в Сирии и Ираке, говорить о ликвидации этой угрозы международному миру и безопасности пока преждевременно. Отмечаем активизацию попыток ИГ создать резервные позиции в различных регионах мира, в том числе в Латинской Америке", - заявил Феоктистов.

Как отметил Феоктистов, "существует опасность появления" в государствах Латинской Америки и Карибского бассейна "лагерей подготовки джихадистов и рекреационных баз, налаживания связей террористов" с местными преступными синдикатами, в том числе занимающимися контрабандой наркотиков, "использования транспортной и энергетической инфраструктуры в террористических целях, финансовых систем - для сбора средств и отмывания преступных доходов".

Кроме того, продолжал дипломат, Россия указывает на "активизацию вербовочной деятельности экстремистов, в особенности в карибских государствах, где высока доля граждан, исповедующих ислам".

"Сейчас, с военными поражениями ИГ в Сирии и Ираке, обостряется феномен иностранных террористов-боевиков, которые возвращаются либо в страны своей гражданской принадлежности, либо в третьи страны. И Латинская Америка понимает, что здесь она уже не может себя чувствовать в такой безопасности, как раньше, и что террористы с большой долей вероятности могут использовать Латинскую Америку для транзита, перемещений. Известно, что в других регионах те же игиловцы применяют тактику broken travel, когда поездка в зону конфликта осуществляется не напрямую, а через какие-то другие страны, иногда довольно далеко находящиеся от зоны конфликта, чтобы запутать следы", - сказал Феоктистов после выступления журналистам.

"То же самое может быть и с Латинской Америкой. Она может использоваться и для отдыха и лечения боевиков. Высок риск использования финансовой системы Латинской Америки <...> для отмывания преступных доходов и дальнейшего финансирования террористической активности", - подчеркнул представитель МИД России.

Россия рассчитывает подписать в конце года с Аргентиной двустороннее межправительственное соглашение о борьбе с терроризмом, сообщил Феоктистов.

"С аргентинцами мы планируем обсудить вопрос разработки проекта двустороннего межправительственного соглашения в области борьбы с терроризмом. Кстати, это большой прорыв <...> Аргентинцы ранее уклонялись от такой работы, мотивируя это тем, что у них нет практики заключения двусторонних соглашений по антитеррору, они ориентируются на работу на многосторонних площадках и на выполнение международных конвенций", - рассказал он.

По его словам, "есть общее понимание того, что такой проект двустороннего межправительственного соглашения в области борьбы с терроризмом будет подготовлен". "В ближайшее время планируем подготовить проект такого соглашения и передать его аргентинцам", - отметил Феоктистов.Как он напомнил, на этот счет "есть соответствующее поручение президента" России Владимира Путина, "сроки там не оговариваются". "Проект такого документа обычно быстро не согласовывается, потому что привлекаются к работе над согласованием различные ведомства; у нас это, конечно, ФСБ, МВД, Министерство обороны, Росфинмониторинг, Генпрокуратура и так далее. То же самое будет, я уверен, с аргентинской стороны. Но затягивать, мы считаем, с подготовкой такого рода документов нельзя", - подчеркнул дипломат.

"Если аргентинская сторона будет так же оперативно и эффективно работать, то возможность для подписания такого документа могла бы представиться в ходе предстоящего визита президента России в Аргентину в конце ноября - начале декабря для участия в саммите "двадцатки", - подытожил Феоктистов. Очередная встреча лидеров Группы двадцати намечена на 30 ноября - 1 декабря в Буэнос-Айресе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники