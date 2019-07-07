МИД РФ: США надо вспомнить о своих санкциях, а не осуждать меры России в отношении Грузии

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ призвало США вспомнить о собственных санкциях вместо того, чтобы осуждать меры, принятые Россией в отношении Грузии в сфере авиаперевозок. Соответствующее сообщение было размещено в субботу на странице ведомства в Facebook.

"Временная поверенная в делах США в Грузии Элизабет Руд заявила на днях, что предпринятые Россией в отношении Грузии меры в сфере авиаперевозок и туризма - "несправедливые, ненужные и непропорциональные", - указывается в тексте. - В этой связи хотели бы напомнить госпоже Руд о том, что такое "несправедливые, ненужные и непропорциональные меры". Жертвами такой политики США (это государство уже десятилетиями орудует "рестрикционной дубинкой") стал целый ряд стран, осуществляющих независимую внешнюю политику".

Отмечается, что в отношении России те или иные американские санкции действуют непрерывно "как минимум с 1974 года", то есть с момента принятия поправки Джексона - Вэника, увязывающей торговые отношения между странами с вопросом о свободной эмиграции. "Очевидно, что на протяжении почти полувека Россия рассматривалась истеблишментом США в качестве недружественного государства", - констатировали в МИД РФ. Там также подчеркнули, что к настоящему моменту число американских "санкционных волн" против России достигло 65.

"Вместо менторских поучений касательно российских мер по защите жизни и здоровья собственных граждан за рубежом хотелось бы услышать от госпожи Руд о "справедливости, нужности и пропорциональности" американских рестрикционных мер, вводившихся на протяжении десятилетий с целью оказания давления на внешнеполитический курс нашей страны", - отмечается в сообщении.

С 8 июля вступает в силу указ президента РФ от 21 июня, согласно которому отечественным авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории России в Грузию. С этого же дня вступает в силу и решение Министерства транспорта России от 22 июня о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.

Соответствующее решение российские власти приняли после того, как 20 июня в Тбилиси начались масштабные акции протеста. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, возглавлявший российскую делегацию депутат Госдумы и президент МАП Сергей Гаврилов занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста под антироссийскими лозунгами, закончившуюся попыткой штурма парламента.