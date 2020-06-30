МИД РФ: США готовят ядерные испытания

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Глобальная безопасность под угрозой, предупреждают в Москве

Вашингтон не просто отказывается от ядерного разоружения - он намерен возобновить работу над новым оружием. Об этом заявили в МИД РФ 30 июня, в день 20-летней годовщины с момента ратификации Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Москва объявила мораторий на ядерные испытания одной из первых – еще в 1992 году. Все последующие годы она настаивала на введении всеобщего режима нераспространения ядерного оружия как глобальной угрозы международной безопасности. Однако многие страны предпочли собственные интересы общим. ДВЗЯИ до сих пор не вступил в силу, поскольку его не ратифицировали восемь стран, обладающих ядерным оружием и возможностями его изготовления.

"Наиболее деструктивную позицию в этом отношении занимают США, которые официально объявили, что не намерены ратифицировать ДВЗЯИ, и готовят почву для возможного возобновления ядерных испытаний", – указали в МИД РФ.

В ведомстве подчеркивают, что Россия неукоснительно соблюдает положения договора и призывает оставшиеся страны отказаться от гонки вооружений и присоединиться к ДВЗЯИ.

Ранее Пентагон заявил о готовности провести ядерные испытания на полигоне в Неваде. По словам американского командования, это можно сделать хоть сейчас – нужна только отмашка Белого дома. При этом учения с имитацией использования ядерного вооружения в США проводятся регулярно, а новую технику конструируют с учетом несения ядерных боезарядов. Так, на днях термоядерную бомбу без страшной начинки сбросил истребитель F-35A.

Напомним, ранее Вашингтон в одностороннем порядке вышел из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, отказался от продления СНВ-3 и в очередной раз увеличил военный бюджет.