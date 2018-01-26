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МИД РФ: США готова на все, чтобы не уничтожать самый большой в мире арсенал химоружия

26 января 2018, 02:09  •  146 • Политика
Вашингтон снова отодвигает сроки полного уничтожения химоружия.
В Министерстве иностранных дел России обвинили Вашингтон в том, что он намеренно отдаляет сроки уничтожения своего арсенала химического оружия. С жёсткими заявлениями выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Он напоминает, что именно США внесли в Конвенцию о запрещении химоружия пункт о глобальном уничтожении всего химического арсенала до 2007 года. Дата была намеренно выбрана нереалистичная, однако в течение последних десяти лет многие государства мира справились с уничтожением своих запасов химоружия. США в их число не входит.
Сейчас в распоряжении Вашингтона находятся 2,5 тысячи тонн самых опасных боевых отравляющих веществ. Это самый крупный арсенал химоружия на планете. Рябков подчеркнул, что у США есть все средства и возможности для уничтожения этого арсенала, однако почему-то этого не делается.
"Таким образом, США бережно сохраняют у себя запрещенный для всех остальных вид оружия массового уничтожения. Видимо, зачем-то он им требуется", - цитирует РИА Новости слова Рябкова.

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