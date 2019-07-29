МИД РФ: США демонстрируют настрой на слом правовой базы ближневосточного урегулирования

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Выступление представителя США на заседании Совбеза ООН по ближневосточной проблематике 24 июля вновь продемонстрировало настрой американцев на слом международно-правовой базы ближневосточного урегулирования. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

"Деструктивная позиция американцев, противоречащая подходам подавляющего большинства членов международного сообщества, еще раз демонстрирует линию, направленную на слом международно признанной правовой базы ближневосточного урегулирования, закрепленной в поддержанных в том числе Вашингтоном резолюциях СБ ООН, - отметили в министерстве. - В этой связи обратило на себя внимание и выступление на заседании СБ ООН 24 июля специального представителя США на международных переговорах Джейсона Гринблатта, в котором не скрывались намеки на бесполезность поиска консенсуса по ближневосточному урегулированию в стенах ООН и никчемность соответствующих резолюций Совета".

Как напомнили в российском внешнеполитическом ведомстве, 25 июля США заблокировали принятие Совбезом ООН проекта заявления для прессы, подготовленного Кувейтом, Индонезией и ЮАР, в котором осуждается снос домов палестинцев в Восточном Иерусалиме. "Речь идет о незаконных с точки зрения международного права действиях израильской стороны на оккупированных палестинских территориях", - констатировали в МИД РФ.

В Москве добавили, что односторонние подходы Вашингтона препятствуют арабо-израильскому урегулированию.

"Со своей стороны убеждены, что практикуемые американцами односторонние действия при игнорировании международного права результата не принесут, - отметили в министерстве. - Они пагубны для перспектив справедливого и долгосрочного урегулирования застарелой палестино-израильской проблемы".