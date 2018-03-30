МИД РФ: спецслужбы США пытаются вступить в контакт с высылаемыми российскими дипломатами

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Спецслужбы США пытаются вступить в контакт с российскими дипломатами, безосновательно высылаемыми из Соединенных Штатов. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии МИД РФ.

"Отмечаем резкую активизацию провокационных действий против российских дипломатов в США, - информировали в министерстве. - В последние дни - после объявления о безосновательной высылке из этой страны 60 сотрудников дипломатических учреждений России - американские спецслужбы предпринимают лихорадочные попытки вступить с ними в контакт".

В российском дипведомстве обратили внимание на целую серию возмутительных эпизодов, когда тем, кого Вашингтон "вынуждает досрочно завершить командировки, пытались предложить "помощь" за негласные отношения "на взаимовыгодной основе". "В США явно решили разыграть комбинацию: официальные власти безосновательно высылают российских дипломатов, а ведущие себя все более агрессивно американские спецслужбы тут же стараются воспользоваться этим непростым для наших людей моментом, - отметили в МИД РФ. - Ничего из очевидных замыслов у них не выходит, но выглядит подобное поведение цинично и отвратительно, будто в Вашингтоне совсем перестали осознавать рамки элементарных приличий".

"Все подобные случаи мы тщательно фиксируем и делаем выводы", - подчеркнули в министерстве.