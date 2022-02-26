МИД РФ сообщил об отказе Киева от переговоров с Москвой

Киев отказался от переговоров с Москвой, предложив перенести этот вопрос на завтра. Об этом 25 февраля сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Украинская сторона отказалась от ведения переговоров. Представители киевского режима предложили перенести этот вопрос на завтра», — сказала она.

Ранее в этот же день Захарова заявила, что работа над организацией переговоров РФ и Украины в Минске может начаться в любое время. Политик также отметила, что Киев должен определиться — хочет ли он действительно переговоров или желает и дальше предъявлять претензии к России.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с предложением сесть за стол переговоров для прекращения боевых действий на Украине. Кроме того, он обозначил свое желание обсуждать с Москвой вопрос о нейтральном статусе страны. Это решение он объяснил отрицательным ответом лидеров стран НАТО на вопрос о вступлении Украины в альянс.

Первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что на переговорах Москвы и Киева может идти речь о демилитаризации и денацификации Украины. Он также отметил, что если украинская сторона затеяла переговоры для затягивания времени, то российская делегация быстро разберется с этим.

Путин 24 февраля объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории Украины. Он также заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой и отзывает из посольства своих дипломатов.

В Минобороны России заявили, что армия не наносила авиационных ракетных или артиллерийских ударов по городам Украины. Там подчеркнули, что гражданскому населению страны ничего не угрожает. Высокоточными средствами поражения выведены из строя 211 военных объектов Украины, в том числе американские противотанковые ракетные комплексы Javelin и британские NLAW.

21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Документы на следующий день ратифицировали как сами республики, так и российская Госдума.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта.