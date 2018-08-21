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МИД: РФ сделает выводы в связи с заявлением Microsoft о вмешательстве в выборы в США

21 августа 2018, 21:39  •  42 • Политика

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Москва сделает выводы в связи с заявлением компании Microsoft о якобы попытке российских хакеров вмешаться в промежуточные выборы в США. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

Как отметили в министерстве, подобные заявления сделаны без приведения хотя бы каких-то доказательств и явно рассчитаны на максимальный политический и публичный "вау-эффект".

"Жаль, что крупной международной компании, к тому же давно, активно и успешно работающей на российском рынке, приходится участвовать в захватившей Вашингтон охоте на ведьм. Это их выбор. Нам же придется сделать необходимые выводы", - указали в дипведомстве.

На Смоленской площади напомнили о своем давнем предложении организовать встречу двусторонней рабочей группы по кибербезопасности, где подобные проблемы и должны обсуждаться с участием специалистов России и США. "Видимо, американские коллеги не хотят предъявлять какие-либо доказательства российского электронного вмешательства, которые якобы имеются у них в наличии, чтобы не опозориться. Их просто нет и быть не может", - добавили в МИД, отметив, что готовы к нормализации диалога профессионалов.

Как сообщило ранее агентство Associated Press, Microsoft заявила о том, что хакерская группа, известная как Fancy Bear, предприняла новую кибератаку на американские политические силы перед промежуточными выборами в Конгресс. По утверждению компании, киберпреступники создали поддельные интернет-домены, которые выставляли себя за домены двух консервативных организаций - Гудзоновского института и Международного республиканского института. Еще три домена, по ее данным, представлялись интернет-адресами, якобы принадлежащими Сенату Конгресса США.

Заявление компании прокомментировал президент Microsoft Брэд Смит, который отметил, что данная попытка хакерской атаки не была нацелена на помощь какой-либо из партий, но была наиболее основательно сфокусирована на подрыве демократии. Других подробностей, а также сами интернет- адреса, о которых идет речь, компания не представила. Ранее американские компании в области кибербезопасности, а также пресса и власти ряда западных стран заявляли, что Fancy Bear работала на власти РФ. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данную информацию, сказал, что не знает, о каких хакерах говорится в заявлении компании и в чем заключается влияние на выборы.

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