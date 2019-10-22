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МИД РФ: Россия готова в одностороннем порядке соблюдать мораторий на развертывание РСМД

22 октября 2019, 23:09  •  18 • Политика

ООН, 22 октября. /ТАСС/. Москва будет в одностороннем порядке осуществлять мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности, пока в соответствующих регионах не начнет появляться такое вооружение американского производства. Об этом заявил в понедельник заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН.

"США развалили договор для того, чтобы дать зеленый свет безконтрольному наращиванию своего ядерного потенциала", - подчеркнул он.

В то же время, как отметил Белоусов, Российская Федерация стремится не допустить новых ракетных кризисов. "Мы в одностороннем порядке объявили и будем осуществлять мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования до тех пор, пока в соответствующих регионах не начнут появляться указанные ракетные вооружения американского производства", - подчеркнул дипломат. Он обратился с призывом к США и их союзникам "пойти на встречные аналогичные шаги".

Представитель МИД РФ также выразил обеспокоенность по поводу сохраняющейся по вине США неясности в отношении перспектив Договора о СНВ, который истекает менее, чем через полтора года. "В нынешних условиях продление этого соглашения стало бы разумным шагом, который позволит не допустить окончательной деградации ситуации в сфере стратегической стабильности и выиграть время для изучения возможных подходов к появляющимся сейчас в мире новым вооружениям и военным технологиям", - заключил он.

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