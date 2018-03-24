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МИД РФ: Рига принятием поправок к закону "Об образовании" осложняет отношения с Москвой
24 марта 2018, 16:54 • 49 • Политика
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Латвия продолжает осложнять отношения с Россией после принятия поправок к закону "Об образованию", заявили в субботу в пресс-службе МИД России.
"Принятые националистическим большинством латвийского Сейма поправки противоречат декларациям руководства этой страны о приверженности высоким демократическим стандартам и ценностям, а также целому ряду международно-правовых актов. Официальная Рига должна осознавать, что своими недружественными шагами продолжает осложнять двусторонние отношения, и вся ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону", - говорится в сообщении, опубликовавнном на сайте министерства.
Российская сторона отмечает, что обращения и протесты русскоязычной части населения к властям и мировым правозащитным институтам не находят поддержки у действующей власти и игнорируются.
Сейм Латвии в четверг, 22 марта, на заседании в третьем, окончательном чтении принял разработанную Минобрнауки Латвии и утвержденную правительством реформу, согласно которой школы нацменьшинств с 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке.
Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Ожидается, что постепенная реализация реформы начнется с 1 сентября будущего года. Чтобы реформа вступила в силу, документ еще должен подписать президент.
Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ ранее провели несколько массовых митингов и шествий против реформы. На сайтах общественных инициатив собирают подписи против этих планов.
Единственным государственным языком в Латвии является латышский, русский считается иностранным. С 1 сентября 2004 года в республике была осуществлена вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения, при которой в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать только 40% предметов.
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