Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На Балканах всё непросто
"Постскриптум" с Алексеем Пушковым (24.03.2018) © ТВ Центр
Песков назвал "полной чушью" версию о вербовке Савченко российскими спецслужбами
Посол РФ в Италии предложил Лондону найти "русский след" в отравлении Наполеона
Главная / Политика

МИД РФ: Рига принятием поправок к закону "Об образовании" осложняет отношения с Москвой

24 марта 2018, 16:54  •  49 • Политика

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Латвия продолжает осложнять отношения с Россией после принятия поправок к закону "Об образованию", заявили в субботу в пресс-службе МИД России.

"Принятые националистическим большинством латвийского Сейма поправки противоречат декларациям руководства этой страны о приверженности высоким демократическим стандартам и ценностям, а также целому ряду международно-правовых актов. Официальная Рига должна осознавать, что своими недружественными шагами продолжает осложнять двусторонние отношения, и вся ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону", - говорится в сообщении, опубликовавнном на сайте министерства.

Российская сторона отмечает, что обращения и протесты русскоязычной части населения к властям и мировым правозащитным институтам не находят поддержки у действующей власти и игнорируются.

Сейм Латвии в четверг, 22 марта, на заседании в третьем, окончательном чтении принял разработанную Минобрнауки Латвии и утвержденную правительством реформу, согласно которой школы нацменьшинств с 2020 года перейдут на преподавание большинства предметов на латышском языке.

Уроки на русском предполагается оставить лишь для нескольких предметов (русский язык, русская литература), а также для "предметов, связанных с культурой и историей". Ожидается, что постепенная реализация реформы начнется с 1 сентября будущего года. Чтобы реформа вступила в силу, документ еще должен подписать президент.

Это намерение вызвало волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии, которые составляют около 40% населения страны. Защитники русских школ ранее провели несколько массовых митингов и шествий против реформы. На сайтах общественных инициатив собирают подписи против этих планов.

Единственным государственным языком в Латвии является латышский, русский считается иностранным. С 1 сентября 2004 года в республике была осуществлена вызвавшая массовые акции протеста реформа образования в школах нацменьшинств. В результате была введена двуязычная система обучения, при которой в старших классах русских школ на русском языке можно преподавать только 40% предметов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

49
Источник
Похожие новости
24 марта 2018, 09:09
Bloomberg: США осуществляют цензуру интернета под предлогом борьбы с ненавистью
24 марта 2018, 00:39
ЦИК РФ утвердил итоги выборов президента
24 марта 2018, 10:24
Постпред РФ при ЕС выразил надежду на сохранение тесного сотрудничества России и Евросоюза

Загрузка...
23 марта 2018, 18:09
Глава Волоколамского района Подмосковья отправлен в отставку
24 марта 2018, 16:54
МИД РФ: Рига принятием поправок к закону "Об образовании" осложняет отношения с Москвой
24 марта 2018, 02:39
Голос Москвы стал громче: Российские телеканалы начнут вещать на территории Кубы
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
18 марта 2018, 10:09
Итоги недели. «Лондон, гудбай, пора домой»
21 марта 2018, 12:54
Сравнившую голосовавших за Путина с приматами радиоведущую отстранили от эфира
23 марта 2018, 07:09
Фатальная небоеспособность российских вооружённых сил и чемпион Америка
18 марта 2018, 01:39
Выборы президента Российской Федерации. Онлайн
23 марта 2018, 13:39
В Екатеринбурге "захватили" телебашню и требуют референдум
19 марта 2018, 08:54
Новое столкновение у Евфрата заставило А-50У действовать. США претендуют на «Хушамский карман» и юг Сирии
21 марта 2018, 16:09
Грудинин не получит пост в правительстве за участие в выборах
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.