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МИД РФ: результат от новых санкций США будет нулевой

12 июня 2018, 17:54  •  35 • Политика

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. США не заставят Россию изменить внешнеполитический курс, вводя новые санкции. Об этом говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном во вторник.

"Результат [новых санкций], как и прежде, будет нулевой - заставить Россию изменить самостоятельный курс на международной арене не получится. Но американские политики продолжают пребывать в плену иллюзий, возомнив США мировым жандармом, и с каждой новой безуспешной попыткой надавить на нашу страну лишь выставляют напоказ собственную беспомощность", - говорится в сообщении.

Российское внешнеполитическое ведомство назвало недальновидными попытки США представить Россию врагом и призвало бороться с реальными угрозами. "В США демонстрируют очевидную недальновидность, выдумывая врага там, где его нет, вместо того, чтобы всерьез бороться с терроризмом и другими реальными угрозами. Это не просто порочная, а очень опасная политика, за которую история обязательно спросит с ее инициаторов", - подчеркивает МИД.

Дипломаты обращают внимание на то, что США второй раз подряд вводят дополнительные санкции против российских граждан и компаний перед главными национальными праздниками России. "Со своей стороны, конечно, обратили внимание на то, что два последних расширения Вашингтоном антироссийских санкций имели место в канун наших главных национальных праздников - Дня Победы и Дня России. Мы это запомним", - говорится в комментарии министерства.

О новых американских санкциях

11 июня минфин США ввел санкции в отношении трех россиян, трех российских компаний и двух связанных с ними структур, базирующихся за рубежом. В министерстве уточнили, что санкции введены в том числе на основании принятого почти год назад закона об усилении санкционного режима в отношении РФ.

Санкции затронули компанию, работающую в сфере информационной безопасности, Digital Security и связанные с ней структуры Embedi, работающей в Израиле, и Erpscan, представительства которой находятся в Амстердаме, Праге и Тель-Авиве. Все они включены в составляемый минфином список, куда входят лица и структуры, подозреваемые или обвиняемые Вашингтоном в кибератаках.

Также под санкции попало российское предприятие ООО "Дайвтехносервис". Составители списков утверждают, что оно сотрудничает с ФСБ, в отношении которой действуют ограничения минфина США. Кроме того, за связи с ФСБ санкции введены в отношении НИИ "Квант".

Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" был подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа 2017 года. Он предусматривает ужесточение санкций в отношении России, Ирана и КНДР.

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