|
МИД РФ рекомендует Лондону не торопиться с уничтожением улик по делу Скрипаля
19 апреля 2018, 17:09 • 131 • Политика
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на получение всеобъемлющих ответов от ОЗХО и Великобритании по делу об отравлении Сергея Скрипаля и рекомендует Лондону не торопиться с уничтожением улик.
Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы рассчитываем на получение всеобъемлющих ответов на наши вопросы. Российская сторона по-прежнему готова к конструктивному взаимодействию с Великобританией для прояснения этого очень запутанного дела, - сказала Захарова. - Готовы в взаимодействию в любых международно- правовых форматах, настоятельно рекомендуем Лондону не торопиться с уничтожением улик".
Подпишитесь на нас
131
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
14 апреля 2018, 15:39
|
16 апреля 2018, 09:54
|
16 апреля 2018, 06:40
|
14 апреля 2018, 18:24
|
18 апреля 2018, 07:24
|
16 апреля 2018, 16:24
|
15 апреля 2018, 17:24