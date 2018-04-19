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МИД РФ рекомендует Лондону не торопиться с уничтожением улик по делу Скрипаля

19 апреля 2018, 17:09  •  131 • Политика

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает на получение всеобъемлющих ответов от ОЗХО и Великобритании по делу об отравлении Сергея Скрипаля и рекомендует Лондону не торопиться с уничтожением улик.

Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассчитываем на получение всеобъемлющих ответов на наши вопросы. Российская сторона по-прежнему готова к конструктивному взаимодействию с Великобританией для прояснения этого очень запутанного дела, - сказала Захарова. - Готовы в взаимодействию в любых международно- правовых форматах, настоятельно рекомендуем Лондону не торопиться с уничтожением улик".

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