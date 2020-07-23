Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигарха...
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы...
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух ди...
"Русские мешаются": Антироссийские игры в Армении могут обернуться вое...
Главная / Украина

МИД РФ расценил постановление о местных выборах как выход Киева из Минских соглашений

23 июля 2020, 20:05  •  101 • Украина
Киев, 23 июля. Постановление Верховной Рады Украины о местных выборах вступило в силу 23 июля. По мнению российского МИД, это можно расценивать как фактический выход Киева из Минских соглашений.
По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, нужна ясность касательно постановления по местным выборам и соответствующего релиза лидера Украины Владимира Зеленского.
«Их можно трактовать как фактический выход Украины из Минских соглашений? Нужны разъяснения», — прокомментировала Захарова.
Дипломат подчеркнула озабоченность РФ ситуацией с выборами. Представитель МИД считает, что участники «нормандского формата» должны обратить внимание на намерение Киева провести местные выборы, нарушая договоренности. Захарова добавила, что необходимо сделать так, чтобы Украина выполняла взятые на себя обязательства.
Напомним, что согласно указанному выше документу, на Украине 25 октября пройдут выборы в органы местной власти. Исключением будут территории Донбасса и Луганской области.
Стоит отметить, что ранее украинский политолог Михаил Погребинский заявил о том, что подписание президентом Владимиром Зеленским закона о проведении местных выборов будет равносильно официальному выходу страны из Минских соглашений.
Автор: Михаил Ледаков

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



101
Источник
Похожие новости
22 июля 2020, 17:05
Дмитрию Разумкову предстоит заменить Владимиру Зеленского – как нам, в России, относиться к этой замене?
22 июля 2020, 15:00
Теперь на переговорах по Донбассу Владимир Зеленский уже не сможет прибегать к аргументу, что он, де, не договаривается с террористами
21 июля 2020, 14:00
Владимир Зеленский выдвигает в мэры Одессы КВН-щика Олега Филимонова
22 июля 2020, 13:00
Тирасполь пошёл навстречу Кишинёву
21 июля 2020, 14:00
Почему вместо Елены Кравец «слуги народа» делегировали в мэры Киева Ирину Верещук
21 июля 2020, 12:00
Азербайджанские общины продолжают митинговать
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 июля 2020, 00:05
"Приехать всей стаей и начать битву": Урал стал местом побоища двух диаспор...
23 июля 2020, 08:05
Итальянцы попробовали русский армейский паёк и всё поняли: "Вот почему мы в войн...
23 июля 2020, 02:05
"Это не что иное, как летучий Чернобыль": США выставили России новый ультим...
23 июля 2020, 12:05
Симоньян жёстко ответила "человеку Пашиняна": "Признайте Крым - призна...
23 июля 2020, 00:05
Сенатора США привело в замешательство "инопланетное" видео: Пусть это будут...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 июля 2020, 00:00
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы будут красные от нагаек"
17 июля 2020, 02:00
"Прочитают полтора землекопа": Личное письмо Навального "слили", и тот от эмоций взорвался
21 июля 2020, 06:00
Израиль лезет на рожон? Европа нашла замену российскому газу
18 июля 2020, 09:25
«Ну что, затих протест?!» - Хабаровск снова вышел на улицы
21 июля 2020, 03:00
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигархам
21 июля 2020, 01:00
Статья об уничтожении США, запрещённая на "Эхо Москвы", всё равно была опубликована
19 июля 2020, 02:00
Азербайджанцы устроили "абрикосовую войну" армянам в Москве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.