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МИД РФ расценил постановление о местных выборах как выход Киева из Минских соглашений
23 июля 2020, 20:05 • 101 • Украина
Киев, 23 июля. Постановление Верховной Рады Украины о местных выборах вступило в силу 23 июля. По мнению российского МИД, это можно расценивать как фактический выход Киева из Минских соглашений.
По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, нужна ясность касательно постановления по местным выборам и соответствующего релиза лидера Украины Владимира Зеленского.
Дипломат подчеркнула озабоченность РФ ситуацией с выборами. Представитель МИД считает, что участники «нормандского формата» должны обратить внимание на намерение Киева провести местные выборы, нарушая договоренности. Захарова добавила, что необходимо сделать так, чтобы Украина выполняла взятые на себя обязательства.
Напомним, что согласно указанному выше документу, на Украине 25 октября пройдут выборы в органы местной власти. Исключением будут территории Донбасса и Луганской области.
Стоит отметить, что ранее украинский политолог Михаил Погребинский заявил о том, что подписание президентом Владимиром Зеленским закона о проведении местных выборов будет равносильно официальному выходу страны из Минских соглашений.
Автор: Михаил Ледаков
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