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МИД: РФ расширит ограничительные списки после введения США санкций против сотрудников СК
11 сентября 2019, 09:24 • 74 • Политика
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета РФ. Об этом заявил в среду ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
"Мы, разумеется, соответствующим образом расширим наши ограничительные списки на въезд американских граждан к нам. Открыто говорим об этом", - сказал дипломат.
"Как только в США откажутся от порочной практики расширения подобных списков, мы, действуя зеркально на основе принципов взаимности, поступим аналогичным образом", - добавил Рябков.
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