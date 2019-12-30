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МИД РФ рассчитывает на продолжение обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом

30 декабря 2019, 14:25  •  56 • Украина

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Москва приветствует обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом и рассчитывает на продолжение этой работы в 2020 году. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ.

"В Москве приветствуют этот важный гуманитарный шаг, который позволил десяткам людей воссоединиться со своими семьями и встретить наступающий Новый год в кругу родных и близких. Рассчитываем, что в 2020 году будет продолжена работа не только по дальнейшему обмену удерживаемых лиц в соответствии с зафиксированным в минском Комплексе мер принципом "всех на всех", но и по реализации других его положений, прежде всего в политической сфере", - заявили в дипведомстве.

В воскресенье на линии соприкосновения в районе Горловки прошел обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом. По предварительной информации, республики Донбасса получили от Украины 124 человека. Украинская сторона заявила о передаче ей 76 человек.

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