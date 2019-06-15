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МИД РФ рассчитывает, что морской арбитраж признает отсутствие компетенции по иску Украины

15 июня 2019, 18:39  •  34 • Политика

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что морской арбитраж в Гааге согласится с доводами России и признает отсутствие у него полномочий для рассмотрения иска Украины. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

Слушания в рамках межгосударственного арбитражного разбирательства, инициированного Украиной против России в 2016 году на основании Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, прошли в Гааге 10-14 июня. Украина утверждает, что Россия якобы нарушает ее права на эксплуатацию минеральных и живых ресурсов в Черном и Азовском морях, регулирование судоходства в Керченском проливе, охрану морской среды и подводного культурного наследия в морских водах вокруг Крыма.

Проблема компетенции

Россия ранее уже оспорила компетенцию трибунала рассматривать украинские претензии. Арбитраж согласился приостановить рассмотрение дела по существу и предоставил сторонам возможность пояснить свои аргументы относительно его компетенции.

Как отметили в Министерстве иностранных дел России, на прошедших на этой неделе в Гааге слушаниях российская делегация в очередной раз указала на неправомочность рассмотрения дела международным трибуналом, поскольку в его основе лежит спор по поводу территориальной принадлежности Крыма. Крым же является неотъемлемой частью России, и РФ может в полной мере осуществлять свои права в морских пространствах, прилегающих к полуострову.

"Россия представила развернутую аргументацию, почему арбитражный трибунал также не обладает юрисдикцией для рассмотрения жалоб Украины, касающихся нашей деятельности в Азовском море и Керченском проливе, - продолжили в российском внешнеполитическом ведомстве. - В указанных морских акваториях действует режим внутренних вод, и, следовательно, на них не распространяются положения Конвенции 1982 года. Соответствующий правовой статус Азово-Керченской акватории был унаследован Россией и Украиной от СССР, подтвержден многолетней двусторонней практикой и закреплен в российско-украинских соглашениях, в том числе в Договоре о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 24 декабря 2003 года".

Дополнительные возражения

Российская делегация также указала, что "трибунал не обладает компетенцией для рассмотрения значительной части украинских претензий ввиду сделанных Россией и Украиной при ратификации Конвенции 1982 года заявлений о непризнании обязательных процедур разрешения споров в отношении разногласий, касающихся военной и правоохранительной деятельности, делимитации морских границ, споров, связанных с историческими заливами, к которым относится Азовское море, и правооснованиями".

Россия также не соглашалась на передачу в арбитраж споров, касающихся осуществления ею суверенных прав в отношении живых ресурсов в российской исключительной экономической зоне. Кроме того, как отметили в делегации РФ, арбитражный трибунал неправомочен разрешать споры, касающиеся рыболовства, судоходства и защиты морской среды, поскольку в отношении данных категорий споров Россия и Украина выбрали специальный арбитраж как основное средство урегулирования споров.

Наконец, одностороннее обращение Украины в арбитраж противоречит положениям российско-украинских договоров, предусматривающих урегулирование спорных вопросов относительно смежных морских пространств по взаимному согласию сторон, то есть путем переговоров.

"Рассчитываем, что арбитражный трибунал с должным вниманием отнесется к доводам российской стороны и согласится с нашей позицией об отсутствии у него полномочий для рассмотрения указанного спора", - указали в МИД РФ.

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