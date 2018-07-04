МИД РФ: Путин и Трамп на встрече могут обсудить противодействие терроризму

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МАДРИД, 3 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе встречи в Хельсинки могут обсудить вопросы борьбы с терроризмом. Об этом сказал во вторник российским журналистам замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов, который принял участие в Мадриде в девятом заседании Российско-испанской межведомственной рабочей группы по противодействию терроризму.

Комментируя предстоящую встречу президентов РФ и США, он подчеркнул: "Думаю, что этот вопрос [борьбы с терроризмом] они не обойдут, потому что это один из самых актуальных сейчас".

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.

Представители российских и испанских властей обменялись информацией о террористических угрозах в мире, отметил Сыромолотов.

"Мы проводили консультации не только с МИД, а со всеми заинтересованными ведомствами Испании, которые задействованы в вопросах противодействия терроризму, - отметил дипломат. - С нашей стороны тоже был не только МИД, но и спецслужбы, и армия, потому что сейчас к решению глобальных антитеррористических задач во многом причастна армия". "Мы обменялись информацией по террористическим угрозам в мире", - добавил Сыромолотов.

По его словам, в ходе встречи также были затронуты "вопросы, связанные с миграцией и использованием террористами миграции". "Затем [были затронуты] вопросы финансирования терроризма [противодействия этому], противодействия экстремизму и вопросы взаимодействия на международных площадках, начиная от ООН, Совета Европы, ОБСЕ и так далее", - сообщил заместитель главы МИД РФ. "Отношения у нас с Испанией по всем линиями, начиная от МИД и спецслужб, нормальные, ровные, мы понимаем друг друга, у нас есть на некоторых направлениях разные оценки, но непреодолимых вопросов нет", - отметил он.

"Атмосфера переговоров была очень доброжелательная, откровенная", - добавил Сыромолотов. Он также сообщил, что испанская сторона, в частности, рассказала о "планах Евросоюза по организации внутри ЕС противодействия некоторым видам преступлений, которые связаны с противодействием террору".

Россия наиболее чувствительна к сосредоточению сил террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на севере Афганистана, добавил замминистра иностранных дел РФ.

"С учетом поражения ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) в Сирии сейчас происходит процесс передвижения иностранных террористов-боевиков частью в страны исхода, откуда они. Частью они растворяются по миру, - сказал замглавы МИД РФ. - Самое главное, еще идет процесс реформирования террористической структуры ИГИЛ, так как они рассредоточивают своих боевиков по миру для продолжения джихада в различных регионах".

По словам Сыромолотова, в первую очередь речь идет о странах, которые находятся рядом с Сирией, затем - в Сахаро-Сахельской зоне, Центральной Африке, Европе, Юго-Восточной Азии, Афганистане, Филиппинах и Индонезии.

"Это [те регионы], куда они сейчас направляются, причем мы смотрим, что для России наиболее чувствительным является сосредоточение ИГИЛ в виде Вилаят Хорасан на севере Афганистана, - отметил дипломат. - Если два года назад там было порядка 600 человек, то сейчас, по оценкам, до 4 тыс., особенно в летний период. Кроме того, те люди, которые там собираются, многие - выходцы из стран Центральной Азии и из России: Северного Кавказа, Поволжья и так далее".

"Они откровенно говорят, что Афганистан их интересует только лишь как база, а конечная задача - инфильтрация в Центральную Азию, дестабилизация там обстановки, а в дальнейшем - дестабилизация обстановки, в том числе в России. В регионах, где у нас проживает мусульманское население", - заявил Сыромолотов.

Международная конференция, на которой будут рассматриваться вопросы нелегальной поставки вооружений террористическим группировкам, пройдет в Москве 3-4 сентября.

"3-4 сентября мы проводим в Москве международную конференцию, которая будет рассматривать вопросы поставки вооружений в террористические организации, потому что ИГИЛ [прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"] бьют, а у них вооружения постоянно есть, они могут противостоять государствам, - объяснил Сыромолотов. - Значит, откуда-то оно поступает".

"Будут участвовать 36 государств и многие международные организации на уровне старших должностных лиц в этой сфере", - отметил замглавы МИД.

По словам дипломата, в ходе конференции выступят руководители российских силовых ведомств. Сыромолотов добавил, что испанская сторона поддержала инициативу проведения мероприятия. Кроме того, свое присутствие подтвердил заместитель генерального секретаря ООН и исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности Юрий Федотов.

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