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МИД РФ прокомментировал возможное ужесточение санкций США

03 августа 2018, 14:54  •  152 • Политика

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Возможное ужесточение Вашингтоном антироссийских санкций обусловлено внутренней политической конъюнктурой в США, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается очередного пакета санкций, информация о котором регулярно появляется... Мы понимаем, что это процесс, который тоже идет в США регулярно, все это обосновывается не фактами, а какой-то внутренней политической конъюнктурой", - подчеркнула дипломат.

Она обратила внимание, что это "общая тенденция", но конкретные шаги Вашингтона будут комментироваться исходя из ситуации.

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