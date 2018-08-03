МИД РФ прокомментировал возможное ужесточение санкций США

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Возможное ужесточение Вашингтоном антироссийских санкций обусловлено внутренней политической конъюнктурой в США, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается очередного пакета санкций, информация о котором регулярно появляется... Мы понимаем, что это процесс, который тоже идет в США регулярно, все это обосновывается не фактами, а какой-то внутренней политической конъюнктурой", - подчеркнула дипломат.

Она обратила внимание, что это "общая тенденция", но конкретные шаги Вашингтона будут комментироваться исходя из ситуации.