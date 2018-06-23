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МИД РФ прокомментировал резолюцию Генассамблеи ООН по Приднестровью

23 июня 2018, 17:24  •  71 • Политика

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Принятая Генассамблеей ООН резолюция о выводе российских миротворцев из Приднестровья может подорвать наметившийся прогресс в приднестровском урегулировании. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии Министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве назвали предложенную Молдавией резолюцию одиозной и опасной. "По сей день российский воинский контингент остается гарантом мира и стабильности в Приднестровье. Принятие же резолюции может подорвать хрупкий прогресс, который наметился в последние месяцы на треке приднестровского урегулирования", - говорится в сообщении.

"В связи с этим рассматриваем данную инициативу как откровенный рекламно-пропагандистский ход части политических деятелей в Кишиневе, стремящихся на почве разжигания антироссийских настроений заработать очки в преддверии приближающихся парламентских выборов", - указывается в комментарии.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, "примечательно, что и в самом руководстве Республики Молдова нет единства в отношении указанной резолюции, как это следует из Специального заявления президента Республики Молдова от 19 июня 2018 года".

Россия также призывает международных партнеров избегать деструктивных действий, которые могут привести к отдалению урегулирования приднестровской проблемы.

В пятницу, 22 июня, Генассамблея ООН приняла простым большинством проект резолюции, призывающей к немедленному и полному выводу из Приднестровья российских военных, входящих в состав миротворческих сил. За документ проголосовали 64 страны, против были 15, 83 воздержались. Проект резолюции был подготовлен Молдавией в соавторстве с Грузией, Канадой, Латвией, Литвой, Румынией, Украиной и Эстонией. Российская сторона вносила предложение, поддержанное Сирией, Мьянмой и Белоруссией, о переносе голосования по проекту резолюции для его более подробного обсуждения, однако оно было отклонено.

В числе поддержавших резолюцию было большинство государств ЕС, а также США и Канада. Воздержались многие африканские и латиноамериканские государства и ряд членов СНГ. Против проголосовали такие страны, как Армения, Белоруссия, Куба, Иран, Никарагуа, Сирия и Венесуэла.

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