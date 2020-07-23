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МИД РФ прокомментировал попытки искажения истории странами Прибалтики

23 июля 2020, 02:05  •  24 • Политика
Власти Латвии, Эстонии и Литвы продолжают свои попытки исказить события о вхождении своих стран в состав СССР в 1950 году, используя это для выдвижения разных претензий к России. Об этом сообщается на сайте МИД РФ в комментарии в связи с 80-летием включения стран Прибалтики в состав Советского Союза.
В дипведомстве подчеркнули, что позиция России по данному вопросу базируется на объективном учете исторических реалий того времени, опираясь на архивные документы и факты.
Так, вхождение стран Прибалтики в состав СССР произошло по взаимному согласию, а размещение войск на их территории в июне 1940 года прошло после одобрения руководства республик. При этом данный шаг сам по себе не означал утраты прибалтийскими странами своего суверенитета и был легитимен.
При этом подавляющее большинство жителей этих государств одобрили вхождение стран в состав СССР. Впоследствии подтвердилось, что только Советский Союз помешал планам Адольфа Гитлера по «превращению Прибалтики в сырьевой придаток Третьего рейха».
В МИД отметили, что в Латвии, Литве и Эстонии на протяжении всего периода пребывания в составе СССР действовали национальные органы власти, они также были представлены в советских высших государственных структурах. В республиках были созданы все условия для сохранения и развития национальных языков и культуры.
«Взятая на вооружение официальным Вильнюсом, Ригой и Таллином «оккупационная доктрина» является чисто политическим проектом, нацеленным на выдвижение различного рода претензий к Российской Федерации и фальсификации истории того времени», — сказано в комментарии.
В июне в МИД Латвии заявили, что государства Балтики оккупировали и аннексировали с применением военных провокаций. СССР нарушил установленные в международных договорах обязательства, осуществив акт агрессии.

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