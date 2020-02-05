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МИД РФ призвал участников сделки с Ираном не использовать механизм разрешения споров

05 февраля 2020, 13:54  •  101 • Политика

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россия призывает европейских участников ядерной сделки с Ираном отказаться от идеи использовать механизм разрешения споров, который позволяет вынести ситуацию на обсуждение Совета Безопасности ООН. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"Призываем всех участников отложить в сторону затею с механизмом разрешения споров и сосредоточиться на главном: формировании среды и предпосылок для того, чтобы начать все же бороться за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Точка невозврата пока не пройдена, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Для обеспечения жизнеспособности СВПД требуется неукоснительное выполнение своих обязательств всеми вовлеченными сторонами, в том числе "евротройкой". Им нужно резко нарастить усилия в этом направлении".

Никаких решений относительно приведения в действие предусмотренного СВПД механизма разрешения споров странами - участницами всеобъемлющих договоренностей не принималось, указывается в комментарии. "На данный момент имеется только совместное обращение Великобритании, Германии и Франции к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности, в котором они информировали о своем решении пойти по пути запуска механизма разрешения споров, предусмотренного параграфом 36, - констатировали в министерстве. - Однако дальше этого дело не пошло, ведь СВПД не содержит никаких пояснений по поводу того, как и когда приводится в действие упомянутый механизм. Есть и множество других пробелов".

"Без устранения этого процедурного вакуума, без предварительного согласования всех деталей механизм разрешения споров не может быть полноценно активирован, - подчеркнули в МИД РФ. - Исходим из того, что разговоры о продлении сроков процесса, который еще не начался, носят спекулятивный характер. Полностью разделяем мнение, что не стоит затевать процесс, который приведет СВПД к полному краху. Работать надо в направлении сохранения всеобъемлющих договоренностей и создания условий для их устойчивой реализации".

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