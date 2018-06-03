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МИД РФ призвал отреагировать на попытку Киева завербовать российского журналиста

03 июня 2018, 12:54  •  56 • Политика

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Москва призывает профильные международные структуры отреагировать на попытку вербовки корреспондента "РИА Новости" в Литве Ирины Высокович сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом говорится в распространенном в воскресенье комментарии МИД РФ.

"Призываем профильные международные структуры и международное сообщество должным образом отреагировать на ситуацию с Высокович", - говорится в комментарии.

"Этот инцидент - очередное подтверждение тому, что свобода выражения мнения на Украине прекратила свое существование", - добавили в ведомстве.

В субботу агентство "РИА Новости" сообщило, что сотрудники СБУ пытались завербовать их корреспондента Ирину Высокович, которая приехала в Херсон для освещения судебного процесса по делу главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. По словам журналистки, они 1 июня вынудили ее проехать в одно из зданий спецслужбы, после чего в течение нескольких часов без оформления протокола допрашивали о профессиональной деятельности. Кроме того, ее заставляли подписать бумагу о готовности сотрудничать и предоставлять информацию о работе "РИА Новости". После допроса Высокович отпустили, но от нее потребовали сказать на камеру, что она не имеет претензий к действиям СБУ.

МИД также потребовал от Киева снять все обвинения с главреда "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и немедленно освободить его.

"Требуем немедленно освободить Вышинского и снять с него все обвинения", - говорится в сообщении ведомства.

Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского на два месяца по обвинению в государственной измене. В пятницу, 1 июня, Апелляционный суд Херсонской области отклонил жалобу защиты и оставил это решение в силе. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет.

Вышинский имеет гражданство Украины и России, второе он получил в 2015 году. До оглашения вердикта апелляционного суда журналист обратился из зала заседания к президенту Украины Петру Порошенко с заявлением о выходе из украинского гражданства и о том, что считает себя исключительно гражданином России. Он также обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать правовое содействие его освобождению.

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