МИД РФ призвал Иран больше не сворачивать свои обязательства в рамках ядерной сделки

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Москва призывает Тегеран отказаться от дальнейших шагов по сворачиванию обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

"Нам понятны ссылки Ирана на пункт 26 и пункт 36 СВПД. Они создают для Тегерана возможность при несоблюдении другими государствами - участниками Плана действий отказаться от части своих обязательств, которые, напоминаем, были приняты добровольно и соблюдались в контексте выполнения общего пакета договоренностей. В то же время призываем Иран воздерживаться от дальнейших шагов по сворачиванию выполнения обязательств в рамках СВПД, а все государства - участники ядерной сделки - соблюдать свои обязательства согласно Плану действий, форсировать реализацию проектов, осуществляемых в соответствии со всеобъемлющими договоренностями, в частности модернизацию реактора в Араке", - отмечается в документе.

В ведомстве отметили, что Москва решительно осуждает новый пакет санкций Вашингтона в отношении Тегерана, затрагивающий металлургическую отрасль.

"Настаиваем на том, чтобы Вашингтон прекратил любые действия, затрудняющие взаимодействие других государств с Ираном в финансово-экономической, политической и иных сферах. Пока же видим продолжение Вашингтоном прежней линии, - отметили в ведомстве. - Только что США ввели новый пакет санкций, затрагивающих металлургическую отрасль Ирана. Решительно осуждаем этот шаг".

В коментарии указывается, что Москва призывает своих зарубежных партнеров не сворачивать сотрудничество с Тегераном, в том числе не прекращать закупки энергоносителей. "Призываем всех не сворачивать экономические связи, в том числе закупку иранской продукции, в первую очередь энергоносителей", - заявили в российском дипведомстве.

В МИД отметили, что Москва продолжит работать с Тегераном по перепрофилированию предприятия в Фордо и строительству атомной электростанции в Бушере.

"Намерены продолжить работы по перепрофилированию бывшего уранообогатительного предприятия в Фордо под производство стабильных изотопов, а также по строительству АЭС "Бушер", - отметили в министерстве.

МИД РФ считает необходимым проведение заседания Совместной комиссии по иранской ядерной сделке.

"Серьезность происходящего диктует необходимость созыва заседания предусмотренной СВПД [Совместным всеобъемлющим планом действий] Совместной комиссии, в рамках которой участники соглашения, включая Иран, могли бы определить пути нормализации ситуации, коллективно наметить дорожную карту движения вперед в интересах гарантированного сохранения договоренности, которая имеет особое значение в плане поддержания региональной и глобальной безопасности", - подчеркнули в министерстве.