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МИД РФ предупредил о реальных рисках пиратских захватов судов украинскими силовиками
28 апреля 2018, 15:39 • 122 • Украина
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Распоряжение украинских властей о запрете транзита и перевозки грузов по территории Украины судами под флагом России создает реальные риски пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.
"В связи с провокационными действиями властей Украины в отношении российских судов и граждан Российской Федерации МИД России обращает внимание судовых компаний на реальные риски пиратских захватов российских транспортных средств украинскими силовыми структурами", - отметили в дипведомстве.
В последнее время участились случаи незаконного задержания украинскими властями российских судов, напомнили в министерстве. Спустя две недели после неправомерного задержания погранслужбой Украины 25 марта в Азовском море российского рыболовного судна "Норд" и незаконного удержания под стражей его экипажа был также наложен арест на судно Trans Services Maritime.
Кроме того, 25 апреля 2018 года правительство Украины поддержало инициативу министерства инфраструктуры и приняло соответствующее распоряжение о запрете транзита и перевозки грузов по территории Украины судами под флагом России или судами судовладельцев, зарегистрированных в РФ, а также любыми другими плавсредствами независимо от государства флага, которые осуществляли заходы в морские порты Крыма и Севастополя.
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