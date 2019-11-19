МИД РФ: позиция России по израильским поселениям на Западном берегу остается неизменной

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Российский подход к вопросу строительства израильских поселений на Западном берегу реки Иордан остается прежним. Об этом заявили ТАСС в МИД РФ, комментируя высказывания госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Вашингтон больше не считает эти поселения незаконными.

"Российская позиция по этому вопросу не изменилась", - подчеркнули в дипведомстве.

В понедельник на брифинге для журналистов Помпео заявил, что США больше не считают, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушают международное право. По словам дипломата, администрация президента Дональда Трампа пересматривает подход администрации Барака Обамы по израильским поселениям.

Россия последовательно выступает с поддержкой необходимости комплексного политического решения палестино-израильского конфликта на основе концепции создания двух государств для двух народов в границах 1967 года. В МИД РФ неоднократно заявляли, что единственным путем урегулирования противоречий между сторонами могут стать прямые переговоры между израильтянами и палестинцами.