МИД РФ: появился реальный шанс на достижение денуклеаризации Корейского полуострова

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МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Появилась реальная надежда на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на сессии Совета управляющих МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии). Текст его выступления размещен в четверг на сайте МИД РФ.

"Появилась реальная надежда на то, что денуклеаризация Корейского полуострова достижима, - подчеркнул дипломат. - Полагаем, что текущая сессия должна была бы направить сигнал о поддержке межкорейского диалога и предстоящей 12 июня встречи президента США Дональда Трампа с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном".

"Уверены, если стороны воздержатся от выдвижения заведомо неприемлемых требований друг к другу и обозначат готовность к взаимоуважительному диалогу, то в деле денуклеаризации Корейского полуострова появится перспектива", - сказал российский постпред.

Он также отметил, что "общая динамика вокруг ядерной проблемы Корейского полуострова подтверждает актуальность того пути, который был прочерчен в российско-китайской дорожной карте от 4 июля 2017 года, опубликованной в качестве информационного циркуляра МАГАТЭ INFCIRC/922".

При этом Ульянов обратил внимание, что в "свете нынешней ситуации вокруг Ирана необходимо с самого начала продумать действенные механизмы, способные обеспечить неукоснительное выполнение всеми сторонами будущих договоренностей по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова".