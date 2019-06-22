МИД РФ потребовал от властей Грузии обеспечить безопасность российских журналистов

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российское внешнеполитическое ведомство потребовало от грузинских властей обеспечить безопасность российских журналистов после попытки нападения на съемочную группу канала "Россия 24".

Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.

"Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом", - отмечается в сообщении.

"Ждем соответствующей реакции от профильных международных организаций и НПО, прежде всего от Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ А. Дезира, - добавили в МИД РФ. - Продолжаем внимательно отслеживать развитие событий в Грузии".