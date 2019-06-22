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МИД РФ потребовал от властей Грузии обеспечить безопасность российских журналистов
22 июня 2019, 19:39 • 19 • Политика
МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российское внешнеполитическое ведомство потребовало от грузинских властей обеспечить безопасность российских журналистов после попытки нападения на съемочную группу канала "Россия 24".
Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении МИД РФ.
"Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом", - отмечается в сообщении.
"Ждем соответствующей реакции от профильных международных организаций и НПО, прежде всего от Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ А. Дезира, - добавили в МИД РФ. - Продолжаем внимательно отслеживать развитие событий в Грузии".
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