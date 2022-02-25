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МИД РФ получил ноту от украинской стороны о разрыве дипломатических отношений

25 февраля 2022, 19:35  •  107 • Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге 25 февраля сообщила о том, что ведомство накануне получило ноту от МИД Украины о разрыве дипломатических отношений. Таким образом Киев поставил точку в разрушении всех отношений с соседним государством, отметила она.
«Также вчера мы получили ноту МИД Украины с уведомлением о разрыве дипотношений с нашей страной, это не наш выбор, как вы понимаете», — проинформировала Захарова в ходе брифинга.
По мнению представителя МИД РФ, данное объявление стало логическим и закономерным результатом русофобской политики, которую киевские власти проводили в течение последних восьми лет.
В этот же день Мария Захарова обозначила основную цель проводимой специальной операции по сохранению жизней мирных граждан на территории Донбасса — привлечь марионеточный режим к ответственности за совершенные в течение этих лет преступления против жителей.
Утром 24 февраля президент России Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена операция с целью защиты мирного населения.
Как отметил в беседе с «Известиями» первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, президент России обозначил цели военной операции, речи о войне России с Украиной не идет. Операция проводится для сохранения жизни и здоровья жителей ДНР и ЛНР.
В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории страны. По его распоряжению 24 февраля соберется Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Также украинский лидер заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой. В Минобороны России между тем заявили, что армия не наносила авиационных, ракетных или артиллерийских ударов по городам Украины.
21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР. Также российский лидер и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Документы на следующий день ратифицировали как сами республики, так и российская Госдума.
Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.
С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта.
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